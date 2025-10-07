Найшвидша в історії: дебютувала нова Skoda Fabia 130 (фото)

Лінійку Skoda Fabia 2026 поповнила заряджена версія 130. 177-сильний хетчбек здатен розвинути 228 км/год.

Як видно з назви, нова Skoda Fabia присвячена 130-річчю чеської марки. Заряджений хетчбек надійде в продаж із грудня. Про це повідомляється на офіційному сайті Skoda.

Хетчбек здатен розігнатися до сотні за 7,4 с і розвинути 228 км/год Фото: Skoda

Нова Skoda Fabia 130 оснащена доопрацьованим 1,5-літровим турбомотором, який розвиває 177 к. с. та 250 Н∙м. Із 7-ступінчастим роботом DSG розгін до 100 км/год займає 7,4 с. Максималка — 228 км/год, тобто це найшвидша Skoda Fabia в історії.

Крім того, заряджена Skoda Fabia 130 отримала переналаштоване кермове управління і спортивну підвіску із заниженим на 15 мм кліренсом.

Від стандартної Skoda Fabia 2026 спортивний варіант можна відрізнити за зміненим переднім бампером, збільшеним спойлером та дифузором. Також встановили 18-дюймові диски і здвоєні вихлопні труби.

У салоні встановили спортивні кермо та сидіння Фото: Skoda

У салоні з’явилися спортивні кермо та сидіння. З’явилися червоні вставки та металеві накладки на педалях. Також додали логотипи 130 на кузові та в інтер’єрі, а комплектацію розширили електропривід крісел і збільшені екрани на передній панелі.

