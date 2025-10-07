Самая быстрая в истории: дебютировала новая Skoda Fabia 130 (фото)

Линейку Skoda Fabia 2026 пополнила заряженная версия 130. 177-сильный хэтчбек способен развить 228 км/ч.

Related video

Как видно из названия, новая Skoda Fabia посвящена 130-летию чешской марки. Заряженный хэтчбек поступит в продажу с декабря. Об этом сообщается на официальном сайте Skoda.

Хэтчбек способен разогнаться до сотни за 7,4 с и развить 228 км/ч Фото: Skoda

Новая Skoda Fabia 130 оснащена доработанным 1,5-литровым турбомотором, который развивает 177 л. с. и 250 Н∙м. С 7-ступенчатым роботом DSG разгон до 100 км/ч занимает 7,4 с. Максималка — 228 км/ч, то есть это самая быстрая Skoda Fabia в истории.

Важно

На украинский рынок выходит первый электрокроссовер Skoda: подробности и цены (фото)

Кроме того, заряженная Skoda Fabia 130 получила перенастроенное рулевое управление и спортивную подвеску с заниженным на 15 мм клиренсом.

От стандартной Skoda Fabia 2026 спортивный вариант можно отличить по измененному переднему бамперу, увеличенному спойлеру и диффузору. Также установили 18-дюймовые диски и сдвоенные выхлопные трубы.

В салоне установили спортивные руль и сиденья Фото: Skoda

В салоне появились спортивные руль и сиденья. Появились красные вставки и металлические накладки на педалях. Также добавили логотипы 130 на кузове и в интерьере, а комплектацию расширили электропривод кресел и увеличенные экраны на передней панели.

Кстати, недавно в Киеве видели лимитированный заряженный хэтчбек Renault 2000-х с карбоном и титаном в конструкции.

Также Фокус рассказывал о новой Skoda Octavia, которая станет электромобилем.