Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас

МИ В СОЦМЕРЕЖАХ:

Авто

Преміальний французький електромобіль продемонстрував запас ходу 750 км в реальних умовах

електромобіль DS N°8
Електромобілі DS N°8 проїхали 750 км на одному заряді | Фото: Stellantis

Електромобіль DS N°8 здатен проїхати 750 км без підзарядки. Паспортний запас ходу підтвердили в реальних умовах.

Нові DS N°8 здійснили автопробіг, аби продемонструвати реальний запас ходу. Про це повідомляється на сайті концерну Stellantis.

Для заїзду обрали електромобілі DS N°8 у найбільш "далекобійній" версії Etoile FWD Long Range із 245-сильним мотором та батареєю ємністю 97,2 кВт∙год.

Новий DS N°8
Cередня витрата енергії склала 11,7 кВт∙год на 100 км
Фото: Stellantis

Два електрокари DS N°8 стартували з дизайнерського центру бренду в місті Велізі та рушили до міста Біскаррос на півдні Франції. Маршрут автопробігу проклали як автострадами, так і другорядними дорогами, проходив він і міськими вулицями.

Нові DS N°8 проїхали 750 км із середньою швидкістю 54 км/год за температури повітря від +12 до +19 градусів. На фініші пробігу в електрокарів залишилося 5 і 8% заряду батареї, чого б вистачило ще на 50 км. А отже в теорії вони могли подолати і 800 км до повного розряду.

Відео дня
Важливо
Jeep представив флагманський електрифікований позашляховик із запасом ходу 800 км (фото)
Jeep представив флагманський електрифікований позашляховик із запасом ходу 800 км (фото)

Умови заїзду виявилися жорсткішими, аніж у тестів, які визначають запас ходу електромобілів за методикою WLTP (їх проводять за температури +23°С та при середній швидкості 46,5 км/год). У реальних умовах середня витрата енергії склала 11,7 кВт∙год на 100 км тоді, як показник за методикою для DS N°8 становить 12,9 кВт∙год на 100 км.

До речі, новий DS N°8 очікується в Україні, а поки що на наш ринок вийшов його побратим — сімейний електрокросовер Peugeot e-5008.

Також Фокус писав, що дизельна Skoda проїхала понад 2800 км на одному баку.