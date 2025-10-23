Преміальний французький електромобіль продемонстрував запас ходу 750 км в реальних умовах

Електромобіль DS N°8 здатен проїхати 750 км без підзарядки. Паспортний запас ходу підтвердили в реальних умовах.

Нові DS N°8 здійснили автопробіг, аби продемонструвати реальний запас ходу. Про це повідомляється на сайті концерну Stellantis.

Для заїзду обрали електромобілі DS N°8 у найбільш "далекобійній" версії Etoile FWD Long Range із 245-сильним мотором та батареєю ємністю 97,2 кВт∙год.

Cередня витрата енергії склала 11,7 кВт∙год на 100 км Фото: Stellantis

Два електрокари DS N°8 стартували з дизайнерського центру бренду в місті Велізі та рушили до міста Біскаррос на півдні Франції. Маршрут автопробігу проклали як автострадами, так і другорядними дорогами, проходив він і міськими вулицями.

Нові DS N°8 проїхали 750 км із середньою швидкістю 54 км/год за температури повітря від +12 до +19 градусів. На фініші пробігу в електрокарів залишилося 5 і 8% заряду батареї, чого б вистачило ще на 50 км. А отже в теорії вони могли подолати і 800 км до повного розряду.

Відео дня

Важливо

Jeep представив флагманський електрифікований позашляховик із запасом ходу 800 км (фото)

Умови заїзду виявилися жорсткішими, аніж у тестів, які визначають запас ходу електромобілів за методикою WLTP (їх проводять за температури +23°С та при середній швидкості 46,5 км/год). У реальних умовах середня витрата енергії склала 11,7 кВт∙год на 100 км тоді, як показник за методикою для DS N°8 становить 12,9 кВт∙год на 100 км.

До речі, новий DS N°8 очікується в Україні, а поки що на наш ринок вийшов його побратим — сімейний електрокросовер Peugeot e-5008.

Також Фокус писав, що дизельна Skoda проїхала понад 2800 км на одному баку.