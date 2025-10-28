Новий електромобіль Kia показав рекордний запас ходу в реальних умовах (фото)

Новий Kia PV5 встановив світовий рекорд запасу серед комерційних електрокарів. Фургон проїхав майже 700 км в реальних умовах з повним завантаженням.

Електромобіль Kia PV5 у вантажному виконанні Cargo випробували у Німеччині. Про це повідомляє офіційний сайт південнокорейського автовиробника.

Фургон тестували із завантаженням в 665 кг Фото: Kia

Новий Kia PV5 Cargo проїхав 693,38 км і це рекордний запас ходу в сегменті комерційних електромобілів. Досягнення зафіксували представники Книги рекордів Гіннеса.

Для заїзду обрали електричний фургон Kia PV5 Cargo із батареєю ємністю 71,2 кВт∙год. Паспортний запас ходу електрокара становить 415 км, отже його перевищили на 67%.

Керували електрокаром інженер Kia та автожурналіст Фото: Kia

Автопробіг тривав 22,5 години. За цей час новий Kia PV5 проїхав 12 кіл протяжністю 58,2 км.

Важливо

Новий спортивний електромобіль Kia для молоді розсекретили до прем'єри (фото)

Маршрут проклали на північ від Франкфурта-на-Майні. Він проходив трасами та населеними пунктами, включав перехрестя зі світлофорами, кругові розв’язки та підйоми на висоту до 370 м.

Відео дня

Досягнення зафіксували представники Книги рекоржів Гіннеса Фото: Kia

Керували електрокаром головний інженер європейського технічного центру Kia Крістіан Нігемаєр та автожурналіст Джордж Барроу. Фургон Kia PV5 не був порожнім — їхав із завантаженням у 665 кг.

Між іншим, нещодавно преміальний французький електромобіль продемонстрував запас ходу 750 км у реальних умовах.

Також Фокус розповідав, що електричний суперкар BYD встановив світовий рекорд швидкості.