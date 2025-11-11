Новий флагманський кросовер Kia повністю розсекретили до презентації (фото)

Опубліковано офіційні фото Kia Telluride другого покоління. Великий сімейний кросовер кардинально змінився зовні та отримав гібридну версію.

Новий Kia Telluride презентують 20 листопада на автошоу в Лос-Анджелесі, а його продажі почнуться в 2026 році. Подробиці моделі розкрили на офіційному сайті південнокорейського автовиробника.

Кросовер запропонують у бензиновій та гібридній версіях Фото: Kia

Кросовер Kia Telluride 2026 підріс до 5060 мм. Його дизайн витриманий у новому фірмовому стилі й робить його схожим на молодших братів Sorento і Sportage. Лінії кузова стали більш плавними. Авто зберегло вертикальні фари, а от його решітка радіатора стала ширшою.

Позашляховий Kia Telluride X-Pro Фото: Kia

Показали і позашляховий варіант Kia Telluride X-Pro із масивнішими бамперами, агресивнішою передньою частиною та збільшеним до 231 мм кліренсом.

На передній панелі встановили великі екрани Фото: Kia

У салоні Kia Telluride 2026 покращили оздоблення і встановили два великі екрани на передній панелі. Як і раніше, модель пропонуватимуть у версіях на 7 та 8 місць, причому електроприводом можна доповнити крісла не лише першого, а й другого ряду.

Запропонують версії моделі на 7 та 8 місць Фото: Kia

Новий Kia Telluride збереже 3,5-літровий бензиновий V6 потужністю 287 к. с., а також отримає 334-сильну гібридну установку від спорідненого Hyundai Palisade з 2,5-літровою турбочетвіркою та електромотором.

