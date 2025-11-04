Skoda презентовала люксовый семейный кроссовер премиум-класса (фото)

Линейку Skoda Kodiaq 2026 пополнила топовая версия Laurin&Klement. Семейный кроссовер отличается дорогой внутренней отделкой и богатым оснащением.

Новый Skoda Kodiaq в исполнении Laurin&Klement презентовали в Великобритании и там кроссовер поступает в продажу с декабря по цене от 48 985 фунтов стерлингов ($64 400). Об этом сообщается на официальном сайте Skoda.

Кроссовер предложат в бензиновой, дизельной и плагин-гибридной версии Фото: Skoda

Laurin&Klement — премиальная линейка Skoda. Самые дорогие версии моделей чешской марки назвали в честь ее основателей Вацлава Лаурина и Вацлава Клемента.

Новый кроссовер Skoda Kodiaq Laurin&Klement узнается по 20-дюймовым литым дискам и подножкам. Его салон отделан кожей. Модель предлагают в версиях на 5 и 7 мест.

В салоне улучшена отделка Фото: Skoda

Комплектация Skoda Kodiaq в исполнении Laurin&Klement существенно расширена. Кроссовер получил проекцию на лобовое стекло, камеры кругового обзора, парковочный автопилот, мощную акустическую систему, электроприводы сидений и дверей багажника, вентиляцию и массаж передних кресел, адаптивный круиз-контроль с полуавтономным режимом для пробок.

Кроссовер доступен в версиях на 5 и 7 мест Фото: Skoda

Новый Skoda Kodiaq Laurin&Klement предлагается только в полноприводных версиях. Кроссовер выпускают с 2,0-литровым бензиновым турбомотором на 204 л. с, 2,0-литровым 190-сильным турбодизелем и 204-сильной плагин-гибридной установкой.

