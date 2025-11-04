Skoda презентувала люксовий сімейний кросовер преміумкласу (фото)

Лінійку Skoda Kodiaq 2026 поповнила топова версія Laurin&Klement. Сімейний кросовер вирізняється дорогим внутрішнім оздобленням та багатим оснащенням.

Новий Skoda Kodiaq у виконанні Laurin&Klement презентували у Великій Британії і там кросовер надходить у продаж із грудня за ціною від 48 985 фунтів стерлінгів ($64 400). Про це повідомляється на офіційному сайті Skoda.

Кросовер запропонують у бензиновій, дизельній та плагін-гібридній версії Фото: Skoda

Laurin&Klement – преміальна лінійка Skoda. Найдорожчі версії моделей чеської марки назвали на честь її засновників Вацлава Лауріна та Вацлава Клемента.

Новий кросовер Skoda Kodiaq Laurin&Klement пізнається за 20-дюймовими литими дисками та підніжками. Його салон оздоблений шкірою. Модель пропонують у версіях на 5 та 7 місць.

У салоні покращено оздоблення Фото: Skoda

Комплектація Skoda Kodiaq у виконанні Laurin&Klement суттєво розширена. Кросовер отримав проєкцію на лобове скло, камери кругового огляду, паркувальний автопілот, потужну акустичну систему, електроприводи сидінь та дверей багажника, вентиляцію та масаж передніх крісел, адаптивний круїз-контроль із напівавтономним режимом для заторів.

Кросовер доступний у версіях на 5 та 7 місць Фото: Skoda

Новий Skoda Kodiaq Laurin&Klement пропонують лише в повнопривідних версіях. Кросовер випускають із 2,0-літровим бензиновим турбомотором на 204 к. с, 2,0-літровим 190-сильним турбодизелем та 204-сильною плагін-гібридною установкою.

