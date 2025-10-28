Nissan показав екстремального 1000-сильного суперника "Гелендвагена" (фото)

Infiniti QX80 отримав потужну заряджену версію R-Spec. Преміальний позашляховик від Nissan оснастили 1000-сильним турбомотором.

Новий Infiniti QX80 R-Spec підготували спеціально для тюнінг-шоу SEMA в Лас-Вегасі. Подробиці незвичного проєкту розкрили на офіційному сайті преміального підрозділу Nissan.

Авто отримало обвіс, великий спойлер і 24-дюймові диски Фото: Infiniti

Позашляховик Infiniti QX80 у виконанні R-Spec отримав новий двигун – його оснастили 3,8-літровим V6 твін-турбо від купе Nissan GT-R Nismo. Нові турбіни, паливна система та вихлоп збільшили його віддачу до 1000 к. с., тобто він значно потужніший за Mercedes-AMG G63.

3,8-літровий V6 твін-турбо запозичили в Nissan GT-R Фото: Infiniti

Заміною мотора не обмежилися, адже у того ж Nissan GT-R Nismo запозичили й карбоново-керамічні гальма діаметром 390 мм. Також з’явилися спортивна підвіска від Eibach і електронний задній диференціал, а кермове управління переналаштували.

Відео дня

Важливо

Побратим "Дастера": новий доступний кросовер Nissan за $12500 показали до прем'єри (відео)

Відрізнити новий Infiniti QX80 R-Spec можна за карбоновим обвісом, збільшеним заднім спойлером, інакшими протитуманними фарами та чотирма вихлопними трубами.

Infiniti QX80 отримав спортивну підвіску та карбоново-керамічні гальма Фото: Infiniti

Крім того, встановили 24-дюймові диски з шинами Yokohama Parada Spec-X, для яких знадобилися розширювачі арок. Позашляховик занижений та пофарбований у особливий фіолетовий колір.

Раніше Фокус розповідав про недорогого конкурента BMW X6 від Infiniti.

Також ми писали про рамний пікап Nissan за $16 500 із витратою 1,9 л/100 км.