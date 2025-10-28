Nissan показав екстремального 1000-сильного суперника "Гелендвагена" (фото)
Infiniti QX80 отримав потужну заряджену версію R-Spec. Преміальний позашляховик від Nissan оснастили 1000-сильним турбомотором.
Новий Infiniti QX80 R-Spec підготували спеціально для тюнінг-шоу SEMA в Лас-Вегасі. Подробиці незвичного проєкту розкрили на офіційному сайті преміального підрозділу Nissan.
Позашляховик Infiniti QX80 у виконанні R-Spec отримав новий двигун – його оснастили 3,8-літровим V6 твін-турбо від купе Nissan GT-R Nismo. Нові турбіни, паливна система та вихлоп збільшили його віддачу до 1000 к. с., тобто він значно потужніший за Mercedes-AMG G63.
Заміною мотора не обмежилися, адже у того ж Nissan GT-R Nismo запозичили й карбоново-керамічні гальма діаметром 390 мм. Також з’явилися спортивна підвіска від Eibach і електронний задній диференціал, а кермове управління переналаштували.
Відрізнити новий Infiniti QX80 R-Spec можна за карбоновим обвісом, збільшеним заднім спойлером, інакшими протитуманними фарами та чотирма вихлопними трубами.
Крім того, встановили 24-дюймові диски з шинами Yokohama Parada Spec-X, для яких знадобилися розширювачі арок. Позашляховик занижений та пофарбований у особливий фіолетовий колір.
