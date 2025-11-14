Nissan вивів на ринок стильний сімейний седан за $15 500 із витратою 2,8 л/100 км (фото)

Новий Nissan N6 вийшов на ринок. Доступний седан D-класу багато оснащений, має великий багажник і отримав економічну плагін-гібридну установку.

Модель почали продавати в Китаї, адже саме там її випускають на спільному підприємстві з Dongfeng. Ціна Nissan N6 становить від 109 900 до 121 900 юанів ($15 500 – 17 100). Про це повідомляє сайт Autohome.

Nissan N6 витрачає у середньому 2,8 л на 100 км Фото: Nissan

Седан Nissan N6 — 4,8-метрова сімейна модель D-класу. Обтічний дизайн із аркоподібним дахом та тоненькими діодними фарами витриманий у дусі електрокара Nissan N7.

У салоні також відчувається вплив Nissan N7, у схожому стилі виконано передню панель із цифровим щитком приладів та великим 15,6-дюймовим тачскріном. Мультимедійну систему доповнили штучним інтелектом і функцією розпізнавання обличчя. Об’єм багажника Nissan N6 становить 570 л.

Недорога модель багато оснащена Фото: Nissan

Базова комплектація Nissan N6 включає діодні фари, люк, клімат-контроль, адаптивний круїз-контроль, камери кругового огляду, бездротову зарядку смартфонів, системи автоматичного гальмування та утримання в смузі руху. У топовій версії Max є електропривід, підігрів, вентиляція і масаж передніх сидінь.

Об'єм багажника Nissan N6 складає 570 л Фото: Nissan

Новий Nissan N6 оснащений плагін-гібридною установкою на 211 к. с. із 1,5-літровим бензиновим двигуном та електромотором. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 6,8 с і розвинути 180 км/год, а також витрачає у середньому 2,8 л на 100 км (і 4,4 л/100 км — із розрядженою батареєю). Батарея ємністю 21 кВт∙год дозволяє подолати до 180 км на електротязі.

