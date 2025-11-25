Каким будет новый Nissan Juke 2026: кроссовер кардинально изменится (фото)
Новый Nissan Juke третьего поколения выйдет на рынок в 2026 году. Кроссовер претерпит существенные изменения и станет электромобилем.
Кроссовер Nissan Juke 2026 станет частью новой электрической линейки марки для Европы, которая также включает новые Nissan Leaf и Micra. Об этом сообщает издание Auto Express.
Ответственный за развитие электромобилей вице-президент Nissan Сунсуке Шигемото рассказал, что новый Juke сохранит габариты нынешней модели, однако кардинально изменится внешне.Важно
Тизеры и шпионские фото дают понять, что новый Nissan Juke станет стремительнее на вид. У него более длинный капот, больший угол наклона лобового стекла и изогнутая крыша. Некоторые детали дизайна позаимствуют у концепта Nissan Hyper Punk 2023 года.
Сунсуке Шигемото подтвердил, что электромобиль Nissan Juke будет использовать платформу от нового Leaf. Родство двух моделей будет видно в салоне — на передней панели установят два 14,3-дюймовых экрана.
Новый Nissan Leaf станет и донором силовых установок. Это значит, что электрический кроссовер Nissan Juke предложат в версиях мощностью 176 и 218 л. с. с батареями емкостью 52 и 75 кВт∙ч. В топовой модификации запас хода превысит 500 км.
Кстати, недавно презентовали новый Nissan Rogue 2026, который стал плагин-гибридом.
Также Фокус рассказывал о самом большом кроссовере Nissan.