Знакомый незнакомец: презентован новый Nissan Rogue 2026 (фото)
В США представили новый Nissan Rogue. Плагин-гибридный семейный кроссовер оказался хорошо знакомым.
Новый Nissan Rogue 2026 — брат-близнец Mitsubishi Outlander. Кроссовер дебютирует 21 ноября на автошоу в Лос-Анджелесе и будет продаваться параллельно с бензиновым Rogue предыдущего поколения. Его подробности раскрыли на официальном сайте Nissan.Важно
Как известно, Nissan и Mitsubishi входят в альянс, то активно сотрудничают при создании новых моделей. Новый Nissan Rogue Plug-In Hybrid внешне отличается от собрата лишь дизайном решетки радиатора, а в салоне установили иную цифровую панель приборов.
Модель предлагают в семиместном исполнении. Отмечается, что топовый вариант Platinum получил панорамную крышу, кожаный салон, акустику Bose, проекцию на лобовое стекло и подогрев сидений и руля.
Кроссовер Nissan Rogue получил плагин-гибридную установку с 2,4-литровым бензиновым двигателем и двумя электромоторами, которые суммарно развивают 248 л. с. и 450 Н∙м. С батареей на 20 кВт∙ч можно проехать примерно 60 км на электротяге. Цена Nissan Rogue Plug-In Hybrid в США стартует с $42 190.
Кстати, на автошоу в Лос-Анджелесе покажут и самый большой кроссовер Nissan на 8 мест.
