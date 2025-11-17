Знакомый незнакомец: презентован новый Nissan Rogue 2026 (фото)

В США представили новый Nissan Rogue. Плагин-гибридный семейный кроссовер оказался хорошо знакомым.

Новый Nissan Rogue 2026 — брат-близнец Mitsubishi Outlander. Кроссовер дебютирует 21 ноября на автошоу в Лос-Анджелесе и будет продаваться параллельно с бензиновым Rogue предыдущего поколения. Его подробности раскрыли на официальном сайте Nissan.

Кроссовер оснащен 248-сильной плагин-гибридной установкой Фото: Nissan

Как известно, Nissan и Mitsubishi входят в альянс, то активно сотрудничают при создании новых моделей. Новый Nissan Rogue Plug-In Hybrid внешне отличается от собрата лишь дизайном решетки радиатора, а в салоне установили иную цифровую панель приборов.

Кроссовер богато оснащен Фото: Nissan

Модель предлагают в семиместном исполнении. Отмечается, что топовый вариант Platinum получил панорамную крышу, кожаный салон, акустику Bose, проекцию на лобовое стекло и подогрев сидений и руля.

Модель предлагают в семиместном исполнении Фото: Nissan

Кроссовер Nissan Rogue получил плагин-гибридную установку с 2,4-литровым бензиновым двигателем и двумя электромоторами, которые суммарно развивают 248 л. с. и 450 Н∙м. С батареей на 20 кВт∙ч можно проехать примерно 60 км на электротяге. Цена Nissan Rogue Plug-In Hybrid в США стартует с $42 190.

Кстати, на автошоу в Лос-Анджелесе покажут и самый большой кроссовер Nissan на 8 мест.

