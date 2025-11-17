Знайомий незнайомець: презентовано новий Nissan Rogue 2026 (фото)
У США представили новий Nissan Rogue. Плагін-гібридний сімейний кросовер виявився добре знайомим.
Новий Nissan Rogue 2026 – брат-близнюк Mitsubishi Outlander. Кросовер дебютує 21 листопада на автошоу в Лос-Анджелесі і продаватиметься паралельно з бензиновим Rogue попереднього покоління. Його подробиці розкрили на офіційному сайті Nissan.Важливо
Як відомо, Nissan та Mitsubishi входять до альянсу, то активно співпрацюють при створенні нових моделей. Новий Nissan Rogue Plug-In Hybrid зовні відрізняється від побратима лише дизайном решітки радіатора, а в салоні встановили інакшу цифрову панель приладів.
Модель пропонують у семимісному виконанні. Зазначається, що топовий варіант Platinum отримав панорамний дах, шкіряний салон, акустику Bose, проєкцію на лобове скло та підігрів сидінь і керма.
Кросовер Nissan Rogue отримав плагін-гібридну установку з 2,4-літровим бензиновим двигуном і двома електромоторами, які сумарно розвивають 248 к. с. та 450 Н∙м. Із батареєю на 20 кВт∙год можна проїхати приблизно 60 км на електротязі. Ціна Nissan Rogue Plug-In Hybrid у США стартує з $42 190.
До речі, на автошоу в Лос-Анджелесі покажуть і найбільший кросовер Nissan на 8 місць.
