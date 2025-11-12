Підтримайте нас RU
Практичні та економічні: експерти назвали кращі гібридні кросовери на ринку (фото)

кросовери Lexus Mercedes
Гібридні кросовери приваблюють невеликою витратою пального на просторим салоном

Гібридні кросовери стають все популярнішими, адже приваблюють низькою витратою пального та просторим практичним інтер’єром. Експерти назвали кращі нові моделі.

Найкращі кросовери з гібридними установками визначило британське видання WhatCar. Його журналісти провели тести десятків електрифікованих моделей та обрали лідерів.

До рейтингу потрапили нові кросовери 2025 року різних класів та цінових категорій. Серед них є сімейні моделі, компактні кросовери та преміальні авто.

10 місце – Honda CR-V e:HEV

Honda CR-V e:HEV
Honda CR-V e:HEV
Фото: Тарас Брязгунов

Нова Honda CR-V доступна на європейському ринку лише в гібридних версіях. Кросовер просторий і комфортний, має чималий багажник. Його 184-сильної гібридної установки цілком достатньо на трасі і, звісно ж, Honda добре керується.

Плюси:

  • просторі салон і багажник;
  • економічна гібридна установка;
  • гарна керованість.
Мінуси:

  • зависока ціна;
  • не найкраща шумоізоляція.

9 місце – Lexus RX 450h+

Lexus RX 450h+
Lexus RX 450h+
Фото: Lexus

Lexus RX був одним із перших преміальних кросоверів, які отримали гібридну версію. Зараз у лінійці кілька електрифікованих варіантів, серед яких – і 309-сильний плагін-гібрид RX 450h+. Він не лише потужний, але й здатен проїхати понад 60 км на електротязі. І традиційно, Lexus комфортабельний та має якісний салон.

Плюси:

  • економічний;
  • швидкий.

Мінуси:

  • досить дорогий;
  • нецікава керованість.

8 місце – Ford Kuga 2,5 FHEV

Ford Kuga
Ford Kuga
Фото: Тарас Брязгунов

Гібрид Ford Kuga – вибір активного водія, адже він не лише економічний, але й дуже непогано керується. До того ж, він багато оснащений і має просторий задній ряд.

Плюси:

  • гарна керованість;
  • просторий задній ряд;
  • багата комплектація.

Мінуси:

  • жорсткувата їзда;
  • якість оздоблення.
7 місце – Hyundai Tucson Hybrid

Hyundai Tucson
Hyundai Tucson
Фото: Тарас Брязгунов

Гібрид Hyundai Tucson має потужну 227-сильну установку, місткий салон і великий багажник. У нього сучасне водійське місце. Більшість версій моделі дуже багато укомплектовані.

Плюси:

  • якісний салон;
  • просторий багажник;
  • багате оснащення.

Мінуси:

  • не надто захоплююча керованість.

6 місце – Lexus NX450h+

Lexus NX
Lexus NX
Фото: Auto Express

Компактний плагін-гібрид доступніший за Lexus RX 450h+, але має ту ж саму 309-сильну установку. Він економічний і може проїхати 72 км в електричному режимі. Кросовер Lexus NX450h+ якісний і дуже надійний.

Плюси:

  • потужний і швидкий;
  • надійний;
  • великий запас ходу на електротязі.

Мінуси:

  • недешевий;
  • жорсткувата їзда з 20-дюймовими колесами.

5 місце – Range Rover Evoque P300e

Range Rover Evoque
Range Rover Evoque P300e
Фото: Auto Express

Плагін-гібрид Range Rover Evoque не лише може проїхати 60 км на електротязі, але й є найшвидшим у лінійці моделі – 6,1 с до сотні. Кросовер комфортабельний і дорогий усередині.

Плюси:

  • багате оснащення;
  • продумане водійське місце.

Мінуси:

  • невеликий багажник;
  • є питання до надійності.

4 місце – Range Rover Sport P460e

Range Rover Sport P460e
Range Rover Sport P460e
Фото: Land Rover

Плагін-гібрид Range Rover Sport має потужну 460-сильну установку і здатен подолати 117 км в електричному режимі. Він просторий і має розкішний салон, а також не втратив позашляхові здібності.

Плюси:

  • великий запас ходу на електротязі;
  • чудова прохідність.

Мінуси:

  • висока ціна;
  • не найнадійніший.

3 місце – Hyundai Santa Fe Hybrid

Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe

Новий Hyundai Santa Fe підріс, а тому дуже просторий усередині та має чималий багажник. Гібридна версія моделі із силовою установкою від молодшого Tucson не надто швидка, зате економічна.

Плюси:

  • просторий практичний салон;
  • якісне внутрішнє оздоблення.

Мінуси:

  • не найкраща динаміка.
2 місце – Kia Sportage Hybrid

Kia Sportage
Kia Sportage
Фото: Kia

Гібрид Kia Sportage має ту ж силову установку, що й Hyundai Tucson та Santa Fe, проте він дешевший та багатше оснащений. Кросовер економічний і здатен розігнатися до сотні за 7,2 с.

Плюси:

  • невисока ціна;
  • просторий багажник.

Мінуси:

  • Мало місця над головою ззаду.

1 місце – Mercedes GLC 300e

Mercedes GLC 300e
Mercedes GLC 300e
Фото: Auto Express

Кросовер Mercedes GLC 300e – плагін-гібрид із найбільшим запасом ходу на електротязі. Він здатен проїхати до 128 км без жодної краплі бензину. До того ж, Mercedes комфортабельний і якісний усередині.

Плюси:

  • просторий якісний салон;
  • багате оснащення;
  • великий запас ходу на електротязі.

Мінуси:

  • жорсткувата їзда.

