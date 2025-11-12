Практичні та економічні: експерти назвали кращі гібридні кросовери на ринку (фото)

Гібридні кросовери стають все популярнішими, адже приваблюють низькою витратою пального та просторим практичним інтер’єром. Експерти назвали кращі нові моделі.

Найкращі кросовери з гібридними установками визначило британське видання WhatCar. Його журналісти провели тести десятків електрифікованих моделей та обрали лідерів.

До рейтингу потрапили нові кросовери 2025 року різних класів та цінових категорій. Серед них є сімейні моделі, компактні кросовери та преміальні авто.

10 місце – Honda CR-V e:HEV

Honda CR-V e:HEV Фото: Тарас Брязгунов

Нова Honda CR-V доступна на європейському ринку лише в гібридних версіях. Кросовер просторий і комфортний, має чималий багажник. Його 184-сильної гібридної установки цілком достатньо на трасі і, звісно ж, Honda добре керується.

Плюси:

просторі салон і багажник;

економічна гібридна установка;

гарна керованість.

Відео дня

Мінуси:

зависока ціна;

не найкраща шумоізоляція.

9 місце – Lexus RX 450h+

Lexus RX 450h+ Фото: Lexus

Lexus RX був одним із перших преміальних кросоверів, які отримали гібридну версію. Зараз у лінійці кілька електрифікованих варіантів, серед яких – і 309-сильний плагін-гібрид RX 450h+. Він не лише потужний, але й здатен проїхати понад 60 км на електротязі. І традиційно, Lexus комфортабельний та має якісний салон.

Плюси:

економічний;

швидкий.

Мінуси:

досить дорогий;

нецікава керованість.

8 місце – Ford Kuga 2,5 FHEV

Ford Kuga Фото: Тарас Брязгунов

Гібрид Ford Kuga – вибір активного водія, адже він не лише економічний, але й дуже непогано керується. До того ж, він багато оснащений і має просторий задній ряд.

Плюси:

гарна керованість;

просторий задній ряд;

багата комплектація.

Мінуси:

жорсткувата їзда;

якість оздоблення.

Важливо

Ненудний гібрид: тест-драйв нового кросовера Ford Kuga

7 місце – Hyundai Tucson Hybrid

Hyundai Tucson Фото: Тарас Брязгунов

Гібрид Hyundai Tucson має потужну 227-сильну установку, місткий салон і великий багажник. У нього сучасне водійське місце. Більшість версій моделі дуже багато укомплектовані.

Плюси:

якісний салон;

просторий багажник;

багате оснащення.

Мінуси:

не надто захоплююча керованість.

6 місце – Lexus NX450h+

Lexus NX Фото: Auto Express

Компактний плагін-гібрид доступніший за Lexus RX 450h+, але має ту ж саму 309-сильну установку. Він економічний і може проїхати 72 км в електричному режимі. Кросовер Lexus NX450h+ якісний і дуже надійний.

Плюси:

потужний і швидкий;

надійний;

великий запас ходу на електротязі.

Мінуси:

недешевий;

жорсткувата їзда з 20-дюймовими колесами.

5 місце – Range Rover Evoque P300e

Range Rover Evoque P300e Фото: Auto Express

Плагін-гібрид Range Rover Evoque не лише може проїхати 60 км на електротязі, але й є найшвидшим у лінійці моделі – 6,1 с до сотні. Кросовер комфортабельний і дорогий усередині.

Плюси:

багате оснащення;

продумане водійське місце.

Мінуси:

невеликий багажник;

є питання до надійності.

4 місце – Range Rover Sport P460e

Range Rover Sport P460e Фото: Land Rover

Плагін-гібрид Range Rover Sport має потужну 460-сильну установку і здатен подолати 117 км в електричному режимі. Він просторий і має розкішний салон, а також не втратив позашляхові здібності.

Плюси:

великий запас ходу на електротязі;

чудова прохідність.

Мінуси:

висока ціна;

не найнадійніший.

3 місце – Hyundai Santa Fe Hybrid

Hyundai Santa Fe

Новий Hyundai Santa Fe підріс, а тому дуже просторий усередині та має чималий багажник. Гібридна версія моделі із силовою установкою від молодшого Tucson не надто швидка, зате економічна.

Плюси:

просторий практичний салон;

якісне внутрішнє оздоблення.

Мінуси:

не найкраща динаміка.

Важливо

Оригінальний і практичний: тест-драйв нового Hyundai Santa Fe

2 місце – Kia Sportage Hybrid

Kia Sportage Фото: Kia

Гібрид Kia Sportage має ту ж силову установку, що й Hyundai Tucson та Santa Fe, проте він дешевший та багатше оснащений. Кросовер економічний і здатен розігнатися до сотні за 7,2 с.

Плюси:

невисока ціна;

просторий багажник.

Мінуси:

Мало місця над головою ззаду.

1 місце – Mercedes GLC 300e

Mercedes GLC 300e Фото: Auto Express

Кросовер Mercedes GLC 300e – плагін-гібрид із найбільшим запасом ходу на електротязі. Він здатен проїхати до 128 км без жодної краплі бензину. До того ж, Mercedes комфортабельний і якісний усередині.

Плюси:

просторий якісний салон;

багате оснащення;

великий запас ходу на електротязі.

Мінуси:

жорсткувата їзда.

Раніше Фокус розповідав про найкращі авто року в Європі.

Також ми писали про кращі сімейні електрокросовери.