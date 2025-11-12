Практичні та економічні: експерти назвали кращі гібридні кросовери на ринку (фото)
Гібридні кросовери стають все популярнішими, адже приваблюють низькою витратою пального та просторим практичним інтер’єром. Експерти назвали кращі нові моделі.
Найкращі кросовери з гібридними установками визначило британське видання WhatCar. Його журналісти провели тести десятків електрифікованих моделей та обрали лідерів.
До рейтингу потрапили нові кросовери 2025 року різних класів та цінових категорій. Серед них є сімейні моделі, компактні кросовери та преміальні авто.
10 місце – Honda CR-V e:HEV
Нова Honda CR-V доступна на європейському ринку лише в гібридних версіях. Кросовер просторий і комфортний, має чималий багажник. Його 184-сильної гібридної установки цілком достатньо на трасі і, звісно ж, Honda добре керується.
Плюси:
- просторі салон і багажник;
- економічна гібридна установка;
- гарна керованість.
Мінуси:
- зависока ціна;
- не найкраща шумоізоляція.
9 місце – Lexus RX 450h+
Lexus RX був одним із перших преміальних кросоверів, які отримали гібридну версію. Зараз у лінійці кілька електрифікованих варіантів, серед яких – і 309-сильний плагін-гібрид RX 450h+. Він не лише потужний, але й здатен проїхати понад 60 км на електротязі. І традиційно, Lexus комфортабельний та має якісний салон.
Плюси:
- економічний;
- швидкий.
Мінуси:
- досить дорогий;
- нецікава керованість.
8 місце – Ford Kuga 2,5 FHEV
Гібрид Ford Kuga – вибір активного водія, адже він не лише економічний, але й дуже непогано керується. До того ж, він багато оснащений і має просторий задній ряд.
Плюси:
- гарна керованість;
- просторий задній ряд;
- багата комплектація.
Мінуси:
- жорсткувата їзда;
- якість оздоблення.
7 місце – Hyundai Tucson Hybrid
Гібрид Hyundai Tucson має потужну 227-сильну установку, місткий салон і великий багажник. У нього сучасне водійське місце. Більшість версій моделі дуже багато укомплектовані.
Плюси:
- якісний салон;
- просторий багажник;
- багате оснащення.
Мінуси:
- не надто захоплююча керованість.
6 місце – Lexus NX450h+
Компактний плагін-гібрид доступніший за Lexus RX 450h+, але має ту ж саму 309-сильну установку. Він економічний і може проїхати 72 км в електричному режимі. Кросовер Lexus NX450h+ якісний і дуже надійний.
Плюси:
- потужний і швидкий;
- надійний;
- великий запас ходу на електротязі.
Мінуси:
- недешевий;
- жорсткувата їзда з 20-дюймовими колесами.
5 місце – Range Rover Evoque P300e
Плагін-гібрид Range Rover Evoque не лише може проїхати 60 км на електротязі, але й є найшвидшим у лінійці моделі – 6,1 с до сотні. Кросовер комфортабельний і дорогий усередині.
Плюси:
- багате оснащення;
- продумане водійське місце.
Мінуси:
- невеликий багажник;
- є питання до надійності.
4 місце – Range Rover Sport P460e
Плагін-гібрид Range Rover Sport має потужну 460-сильну установку і здатен подолати 117 км в електричному режимі. Він просторий і має розкішний салон, а також не втратив позашляхові здібності.
Плюси:
- великий запас ходу на електротязі;
- чудова прохідність.
Мінуси:
- висока ціна;
- не найнадійніший.
3 місце – Hyundai Santa Fe Hybrid
Новий Hyundai Santa Fe підріс, а тому дуже просторий усередині та має чималий багажник. Гібридна версія моделі із силовою установкою від молодшого Tucson не надто швидка, зате економічна.
Плюси:
- просторий практичний салон;
- якісне внутрішнє оздоблення.
Мінуси:
- не найкраща динаміка.
2 місце – Kia Sportage Hybrid
Гібрид Kia Sportage має ту ж силову установку, що й Hyundai Tucson та Santa Fe, проте він дешевший та багатше оснащений. Кросовер економічний і здатен розігнатися до сотні за 7,2 с.
Плюси:
- невисока ціна;
- просторий багажник.
Мінуси:
- Мало місця над головою ззаду.
1 місце – Mercedes GLC 300e
Кросовер Mercedes GLC 300e – плагін-гібрид із найбільшим запасом ходу на електротязі. Він здатен проїхати до 128 км без жодної краплі бензину. До того ж, Mercedes комфортабельний і якісний усередині.
Плюси:
- просторий якісний салон;
- багате оснащення;
- великий запас ходу на електротязі.
Мінуси:
- жорсткувата їзда.
