Названо найкращі авто року в Європі — це електрокари та кросовери (фото)

Оголошено кандидатів на звання кращого авто року в Європі. За перемогу поборються сім моделей, серед яких переважають кросовери та електромобілі.

Сімка моделей є фіналістами премії European Car of the Year ("Європейський автомобіль року"). Їх вибрали з 35 претендентів, повідомляється на сайті конкурсу.

Citroen C5 Aircross Фото: Stellantis Dacia Bigster Фото: Dacia FIAT Grande Panda Фото: Fiat Kia EV4 Фото: Kia Mercedes-Benz CLA Фото: CarNewsChina Renault 4 E-Tech Фото: Renault Skoda Elroq Фото: Skoda

Кращі авто року в Європі:

Citroen C5 Aircross;

Dacia Bigster;

FIAT Grande Panda;

Kia EV4;

Mercedes-Benz CLA;

Renault 4 E-Tech;

Skoda Elroq.

Із семи авто п'ять (за виключенням Kia EV4 та Mercedes CLA) – кросовери. Три моделі (Kia EV4, Renault 4 і Skoda Elroq) є "чистими" електрокарами, а ще три (Citroen C5 Aircross, FIAT Grande Panda і Mercedes CLA) мають електричні версії у своїй лінійці.

Краще авто року в Європі назвуть 9 січня на спеціальному івенті під час автосалону в Брюсселі. Переможця обере журі з 60 автожурналістів, які представляють 35 країн Європи. Вони проведуть тест-драйви фіналістів премії в Іспанії.

Конкурс European Car of the Year проводять із 1964 року. Торік кращим авто року в Європі став електромобіль Renault 5 E-Tech.

