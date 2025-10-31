Названо найкращі авто року в Європі — це електрокари та кросовери (фото)
Оголошено кандидатів на звання кращого авто року в Європі. За перемогу поборються сім моделей, серед яких переважають кросовери та електромобілі.
Сімка моделей є фіналістами премії European Car of the Year ("Європейський автомобіль року"). Їх вибрали з 35 претендентів, повідомляється на сайті конкурсу.
Кращі авто року в Європі:
- Citroen C5 Aircross;
- Dacia Bigster;
- FIAT Grande Panda;
- Kia EV4;
- Mercedes-Benz CLA;
- Renault 4 E-Tech;
- Skoda Elroq.
Із семи авто п'ять (за виключенням Kia EV4 та Mercedes CLA) – кросовери. Три моделі (Kia EV4, Renault 4 і Skoda Elroq) є "чистими" електрокарами, а ще три (Citroen C5 Aircross, FIAT Grande Panda і Mercedes CLA) мають електричні версії у своїй лінійці.
Краще авто року в Європі назвуть 9 січня на спеціальному івенті під час автосалону в Брюсселі. Переможця обере журі з 60 автожурналістів, які представляють 35 країн Європи. Вони проведуть тест-драйви фіналістів премії в Іспанії.
Конкурс European Car of the Year проводять із 1964 року. Торік кращим авто року в Європі став електромобіль Renault 5 E-Tech.
