Експерти визначили, які автомобілі власники хочуть продати вже після року володіння

Не всі нові автомобілі повністю задовольняють власників. Деякі з них продають уже за рік після придбання і зазвичай це преміальні моделі.

Від деяких моделей авто власники швидко відмовляються і втрата ціни їх не зупиняє. Експерти сайту iSeeCars визначили, які моделі продають уже після року володіння.

У рамках дослідження було проаналізовано інформацію по 18,5 мільйона нових автомобілів та визначили відсоток машин, які перепродали впродовж року.

Land Rover Discovery Sport Фото: Land Rover

Вияснилося, що в середньому по ринку цей показник становить лише 3,6%. Утім, авто деяких марок та моделей швидко перепродають значно частіше.

Найчастіше відмовляються від авто преміальних брендів Porsche (16% авто), Jaguar (10,7%) та Mercedes-Benz (9,1%).

Авто яких марок найчастіше перепродають упродовж першого року володіння:

Porsche – 16% автомобілів. Jaguar – 10,7%. Mercedes-Benz – 9,1%. Land Rover – 8,9%. Infiniti – 6,5%. BMW – 6,2%. Genesis – 6,1%. Audi – 6,0%. MINI – 6,0%. Maserati – 5,7%.

Porsche Macan Фото: Porsche

Серед моделей найчастіше перепродають преміальні кросовери Land Rover Discovery Sport (28,3%), Porsche Macan (22,2%) та Mercedes GLB (21,2%).

Відео дня

Важливо

В Україну за 2025 рік завезли тисячі дорогих елітних авто (статистика)

Які моделі авто найчастіше перепродають:

Land Rover Discovery Sport – 28,3%. Porsche Macan – 22,2%. Mercedes-Benz GLB – 21,2%. Mercedes-Benz CLA – 20,4%. Mercedes-Benz GLA – 16,7%. Range Rover Evoque – 16,4%. Mercedes-Benz C-Class – 14,0%. Land Rover Discovery – 13,6%. BMW 5 Series – 13,4%. Jaguar F-PACE – 13,3%.

Раніше міжнародні експерти визначили, скільки авто в Україні мають скручений пробіг.

Також Фокус розповідав, у яких автобрендів найвідданіші власники.