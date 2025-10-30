Експерти визначили, які автомобілі власники хочуть продати вже після року володіння
Не всі нові автомобілі повністю задовольняють власників. Деякі з них продають уже за рік після придбання і зазвичай це преміальні моделі.
Від деяких моделей авто власники швидко відмовляються і втрата ціни їх не зупиняє. Експерти сайту iSeeCars визначили, які моделі продають уже після року володіння.
У рамках дослідження було проаналізовано інформацію по 18,5 мільйона нових автомобілів та визначили відсоток машин, які перепродали впродовж року.
Вияснилося, що в середньому по ринку цей показник становить лише 3,6%. Утім, авто деяких марок та моделей швидко перепродають значно частіше.
Найчастіше відмовляються від авто преміальних брендів Porsche (16% авто), Jaguar (10,7%) та Mercedes-Benz (9,1%).
Авто яких марок найчастіше перепродають упродовж першого року володіння:
- Porsche – 16% автомобілів.
- Jaguar – 10,7%.
- Mercedes-Benz – 9,1%.
- Land Rover – 8,9%.
- Infiniti – 6,5%.
- BMW – 6,2%.
- Genesis – 6,1%.
- Audi – 6,0%.
- MINI – 6,0%.
- Maserati – 5,7%.
Серед моделей найчастіше перепродають преміальні кросовери Land Rover Discovery Sport (28,3%), Porsche Macan (22,2%) та Mercedes GLB (21,2%).
Які моделі авто найчастіше перепродають:
- Land Rover Discovery Sport – 28,3%.
- Porsche Macan – 22,2%.
- Mercedes-Benz GLB – 21,2%.
- Mercedes-Benz CLA – 20,4%.
- Mercedes-Benz GLA – 16,7%.
- Range Rover Evoque – 16,4%.
- Mercedes-Benz C-Class – 14,0%.
- Land Rover Discovery – 13,6%.
- BMW 5 Series – 13,4%.
- Jaguar F-PACE – 13,3%.
Раніше міжнародні експерти визначили, скільки авто в Україні мають скручений пробіг.
Також Фокус розповідав, у яких автобрендів найвідданіші власники.