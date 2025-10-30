Підтримайте нас RU
Експерти визначили, які автомобілі власники хочуть продати вже після року володіння

Експерти визначили, які авто найшвидше перепродають | Фото: 24 канал

Не всі нові автомобілі повністю задовольняють власників. Деякі з них продають уже за рік після придбання і зазвичай це преміальні моделі.

Від деяких моделей авто власники швидко відмовляються і втрата ціни їх не зупиняє. Експерти сайту iSeeCars визначили, які моделі продають уже після року володіння.

У рамках дослідження було проаналізовано інформацію по 18,5 мільйона нових автомобілів та визначили відсоток машин, які перепродали впродовж року.

Land Rover Discovery Sport
Land Rover Discovery Sport
Фото: Land Rover

Вияснилося, що в середньому по ринку цей показник становить лише 3,6%. Утім, авто деяких марок та моделей швидко перепродають значно частіше.

Найчастіше відмовляються від авто преміальних брендів Porsche (16% авто), Jaguar (10,7%) та Mercedes-Benz (9,1%).

Авто яких марок найчастіше перепродають упродовж першого року володіння:

  1. Porsche – 16% автомобілів.
  2. Jaguar – 10,7%.
  3. Mercedes-Benz – 9,1%.
  4. Land Rover – 8,9%.
  5. Infiniti – 6,5%.
  6. BMW – 6,2%.
  7. Genesis – 6,1%.
  8. Audi – 6,0%.
  9. MINI – 6,0%.
  10. Maserati – 5,7%.
Porsche Macan
Porsche Macan
Фото: Porsche

Серед моделей найчастіше перепродають преміальні кросовери Land Rover Discovery Sport (28,3%), Porsche Macan (22,2%) та Mercedes GLB (21,2%).

Які моделі авто найчастіше перепродають:

  1. Land Rover Discovery Sport – 28,3%.
  2. Porsche Macan – 22,2%.
  3. Mercedes-Benz GLB – 21,2%.
  4. Mercedes-Benz CLA – 20,4%.
  5. Mercedes-Benz GLA – 16,7%.
  6. Range Rover Evoque – 16,4%.
  7. Mercedes-Benz C-Class – 14,0%.
  8. Land Rover Discovery – 13,6%.
  9. BMW 5 Series – 13,4%.
  10. Jaguar F-PACE – 13,3%.

