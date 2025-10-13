В Україну за 2025 рік завезли тисячі дорогих елітних авто (статистика)

Попит на дорогі преміальні авто в Україні б’є рекорди. За 2025 рік елітних машин імпортували приблизно стільки ж, як за попередні три роки разом узяті.

У 2025 році до України завезли 11 998 дорогих авто преміумкласу вартістю понад 2,5 мільйона гривень. Про це повідомили в Державній митній службі виданню "Коментарі".

У 2025 році в Україну завезли 148 авто вартістю понад 8 мільйонів гривень Фото: Topcars UA

Із цієї кількості:

8498 авто вартістю від 2,5 до 4 мільйонів гривень ($60 096 – 96 153);

2818 авто вартістю від 4 до 6 мільйонів гривень ($96 153 – 144 230);

534 авто вартістю від 6 до 8 мільйонів гривень ($144 230 – 192 307);

148 авто вартістю понад 8 мільйонів гривень ($192 307).

Попит на дорогі представницькі автомобілі в України суттєво виріс саме у 2025 році. За даними народної депутатки, членкині комітету Верховної Ради з питань фінансів податкової та митної політики Ніни Южаніної, з 2022 по 2024 рік до нашої країни імпортували 12 090 дорогих машин:

7999 авто вартістю від 70 000 до 100 000 доларів;

3872 авто вартістю від 100 000 до 200 000 доларів;

219 авто вартістю понад 200 000 доларів.

У 2022 році ввезли 2300 дорогих автомобілів, у 2023 — 4852, а у 2024 — 4938.

