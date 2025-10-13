Підтримайте нас RU
В Україні падає попит на дизельні авто: які моделі продовжують купувати (фото)

дизельний двигун
Продажі дизельних авто в Україні знижуються останнім часом | Фото: Wikipedia

Українці купують все менше дизельних автомобілів. Попитом користуються нові та вживані моделі Renault.

За вересень в Україні першу реєстрацію пройшли 5,2 тис. дизельних автомобілів. Це на 10% менше, аніж за аналогічний період минулого року, повідомляє асоціація "Укравтопром".

Попит на дизельні автомобілі в Україні знижується в останні місяці. Найбільше падіння (на 29%) зафіксоване в сегменті нових дизельних авто – придбали лише 1,1 тис. машин.

renault duster
Renault Duster – найпопулярніше нове авто з дизелем
Фото: Renault

Серед нових дизельних авто переважають кросовери та позашляховики, а лідером рейтингу є Renault Duster.

Найпопулярніші нові авто з дизельними двигунами в Україні за вересень 2025 року:

  1. Renault Duster – 312 проданих авто.
  2. Toyota Land Cruiser Prado – 121 од.
  3. Volkswagen Touareg – 99 од.
  4. Skoda Kodiaq – 74 од.
  5. Toyota Land Cruiser 300 – 50 од.
Renault Megane
Renault Megane лідирує у вживаному сегменті
Фото: Renault

У вживаному сегменті падіння значно менше – на 3%. Лідером також є Renault, але не кросовер, а компактний Megane.

Найпопулярніші дизельні авто з пробігом в Україні:

  1. Renault Megane – 313 зареєстрованих авто.
  2. Nissan Qashqai – 310 од.
  3. Skoda Octavia – 273 од.
  4. Volkswagen Passat – 228 од.
  5. Volkswagen Golf – 160 од.

А от попит на електромобілі в Україні стрімко росте і за вересень їх продажі встановили новий рекорд.

Також Фокус розповідав, що на український ринок вийде недорогий дизельний пікап Chery.