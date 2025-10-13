В Україні падає попит на дизельні авто: які моделі продовжують купувати (фото)

Українці купують все менше дизельних автомобілів. Попитом користуються нові та вживані моделі Renault.

За вересень в Україні першу реєстрацію пройшли 5,2 тис. дизельних автомобілів. Це на 10% менше, аніж за аналогічний період минулого року, повідомляє асоціація "Укравтопром".

Попит на дизельні автомобілі в Україні знижується в останні місяці. Найбільше падіння (на 29%) зафіксоване в сегменті нових дизельних авто – придбали лише 1,1 тис. машин.

Renault Duster – найпопулярніше нове авто з дизелем Фото: Renault

Серед нових дизельних авто переважають кросовери та позашляховики, а лідером рейтингу є Renault Duster.

Найпопулярніші нові авто з дизельними двигунами в Україні за вересень 2025 року:

Renault Duster – 312 проданих авто. Toyota Land Cruiser Prado – 121 од. Volkswagen Touareg – 99 од. Skoda Kodiaq – 74 од. Toyota Land Cruiser 300 – 50 од.

Renault Megane лідирує у вживаному сегменті Фото: Renault

У вживаному сегменті падіння значно менше – на 3%. Лідером також є Renault, але не кросовер, а компактний Megane.

Важливо

Найпопулярніші дизельні авто з пробігом в Україні:

Renault Megane – 313 зареєстрованих авто. Nissan Qashqai – 310 од. Skoda Octavia – 273 од. Volkswagen Passat – 228 од. Volkswagen Golf – 160 од.

А от попит на електромобілі в Україні стрімко росте і за вересень їх продажі встановили новий рекорд.

Також Фокус розповідав, що на український ринок вийде недорогий дизельний пікап Chery.