В Україні падає попит на дизельні авто: які моделі продовжують купувати (фото)
Українці купують все менше дизельних автомобілів. Попитом користуються нові та вживані моделі Renault.
За вересень в Україні першу реєстрацію пройшли 5,2 тис. дизельних автомобілів. Це на 10% менше, аніж за аналогічний період минулого року, повідомляє асоціація "Укравтопром".
Попит на дизельні автомобілі в Україні знижується в останні місяці. Найбільше падіння (на 29%) зафіксоване в сегменті нових дизельних авто – придбали лише 1,1 тис. машин.
Серед нових дизельних авто переважають кросовери та позашляховики, а лідером рейтингу є Renault Duster.
Найпопулярніші нові авто з дизельними двигунами в Україні за вересень 2025 року:
- Renault Duster – 312 проданих авто.
- Toyota Land Cruiser Prado – 121 од.
- Volkswagen Touareg – 99 од.
- Skoda Kodiaq – 74 од.
- Toyota Land Cruiser 300 – 50 од.
У вживаному сегменті падіння значно менше – на 3%. Лідером також є Renault, але не кросовер, а компактний Megane.Важливо
Найпопулярніші дизельні авто з пробігом в Україні:
- Renault Megane – 313 зареєстрованих авто.
- Nissan Qashqai – 310 од.
- Skoda Octavia – 273 од.
- Volkswagen Passat – 228 од.
- Volkswagen Golf – 160 од.
А от попит на електромобілі в Україні стрімко росте і за вересень їх продажі встановили новий рекорд.
Також Фокус розповідав, що на український ринок вийде недорогий дизельний пікап Chery.