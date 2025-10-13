В Украине падает спрос на дизельные авто: какие модели продолжают покупать (фото)
Украинцы покупают все меньше дизельных автомобилей. Спросом пользуются новые и подержанные модели Renault.
За сентябрь в Украине первую регистрацию прошли 5,2 тыс. дизельных автомобилей. Это на 10% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает ассоциация "Укравтопром".
Спрос на дизельные автомобили в Украине снижается в последние месяцы. Наибольшее падение (на 29%) зафиксировано в сегменте новых дизельных авто — приобрели лишь 1,1 тыс. машин.
Среди новых дизельных авто преобладают кроссоверы и внедорожники, а лидером рейтинга является Renault Duster.
Самые популярные новые авто с дизельными двигателями в Украине за сентябрь 2025 года:
- Renault Duster — 312 проданных авто.
- Toyota Land Cruiser Prado — 121 ед.
- Volkswagen Touareg — 99 ед.
- Skoda Kodiaq — 74 ед.
- Toyota Land Cruiser 300 — 50 ед.
В подержанном сегменте падение значительно меньше — на 3%. Лидером также является Renault, но не кроссовер, а компактный Megane.Важно
Самые популярные дизельные авто с пробегом в Украине:
- Renault Megane — 313 зарегистрированных авто.
- Nissan Qashqai — 310 ед.
- Skoda Octavia — 273 ед.
- Volkswagen Passat — 228 ед.
- Volkswagen Golf — 160 ед.
А вот спрос на электромобили в Украине стремительно растет и за сентябрь их продажи установили новый рекорд.
Также Фокус рассказывал, что на украинский рынок выйдет недорогой дизельный пикап Chery.