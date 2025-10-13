Поддержите нас UA
В Украине падает спрос на дизельные авто: какие модели продолжают покупать (фото)

дизельный двигатель
Продажи дизельных авто в Украине снижаются в последнее время | Фото: Wikipedia

Украинцы покупают все меньше дизельных автомобилей. Спросом пользуются новые и подержанные модели Renault.

За сентябрь в Украине первую регистрацию прошли 5,2 тыс. дизельных автомобилей. Это на 10% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает ассоциация "Укравтопром".

Спрос на дизельные автомобили в Украине снижается в последние месяцы. Наибольшее падение (на 29%) зафиксировано в сегменте новых дизельных авто — приобрели лишь 1,1 тыс. машин.

рено дастер
Renault Duster — самое популярное новое авто с дизелем
Фото: Renault

Среди новых дизельных авто преобладают кроссоверы и внедорожники, а лидером рейтинга является Renault Duster.

Самые популярные новые авто с дизельными двигателями в Украине за сентябрь 2025 года:

  1. Renault Duster — 312 проданных авто.
  2. Toyota Land Cruiser Prado — 121 ед.
  3. Volkswagen Touareg — 99 ед.
  4. Skoda Kodiaq — 74 ед.
  5. Toyota Land Cruiser 300 — 50 ед.
Renault Megane
Renault Megane лидирует в подержанном сегменте
Фото: Renault

В подержанном сегменте падение значительно меньше — на 3%. Лидером также является Renault, но не кроссовер, а компактный Megane.

Важно
Дешевле "Дастера": дебютировал самый доступный электрокроссовер Renault (фото)
Самые популярные дизельные авто с пробегом в Украине:

  1. Renault Megane — 313 зарегистрированных авто.
  2. Nissan Qashqai — 310 ед.
  3. Skoda Octavia — 273 ед.
  4. Volkswagen Passat — 228 ед.
  5. Volkswagen Golf — 160 ед.

А вот спрос на электромобили в Украине стремительно растет и за сентябрь их продажи установили новый рекорд.

Также Фокус рассказывал, что на украинский рынок выйдет недорогой дизельный пикап Chery.