В Украине падает спрос на дизельные авто: какие модели продолжают покупать (фото)

Украинцы покупают все меньше дизельных автомобилей. Спросом пользуются новые и подержанные модели Renault.

За сентябрь в Украине первую регистрацию прошли 5,2 тыс. дизельных автомобилей. Это на 10% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает ассоциация "Укравтопром".

Спрос на дизельные автомобили в Украине снижается в последние месяцы. Наибольшее падение (на 29%) зафиксировано в сегменте новых дизельных авто — приобрели лишь 1,1 тыс. машин.

Renault Duster — самое популярное новое авто с дизелем Фото: Renault

Среди новых дизельных авто преобладают кроссоверы и внедорожники, а лидером рейтинга является Renault Duster.

Самые популярные новые авто с дизельными двигателями в Украине за сентябрь 2025 года:

Renault Duster — 312 проданных авто. Toyota Land Cruiser Prado — 121 ед. Volkswagen Touareg — 99 ед. Skoda Kodiaq — 74 ед. Toyota Land Cruiser 300 — 50 ед.

Renault Megane лидирует в подержанном сегменте Фото: Renault

В подержанном сегменте падение значительно меньше — на 3%. Лидером также является Renault, но не кроссовер, а компактный Megane.

Самые популярные дизельные авто с пробегом в Украине:

Renault Megane — 313 зарегистрированных авто. Nissan Qashqai — 310 ед. Skoda Octavia — 273 ед. Volkswagen Passat — 228 ед. Volkswagen Golf — 160 ед.

А вот спрос на электромобили в Украине стремительно растет и за сентябрь их продажи установили новый рекорд.

Также Фокус рассказывал, что на украинский рынок выйдет недорогой дизельный пикап Chery.