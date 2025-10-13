В Украину за 2025 год завезли тысячи дорогих элитных авто (статистика)

Спрос на дорогие премиальные авто в Украине бьет рекорды. За 2025 год элитных машин импортировали примерно столько же, как за предыдущие три года вместе взятые.

Related video

В 2025 году в Украину завезли 11 998 дорогих авто премиум-класса стоимостью более 2,5 миллиона гривен. Об этом сообщили в Государственной таможенной службе изданию "Комментарии".

В 2025 году в Украину завезли 148 авто стоимостью более 8 миллионов гривен Фото: Topcars UA

Из этого количества:

8498 авто стоимостью от 2,5 до 4 миллионов гривен ($60 096 — 96 153);

2818 авто стоимостью от 4 до 6 миллионов гривен ($96 153 — 144 230);

534 авто стоимостью от 6 до 8 миллионов гривен ($144 230 — 192 307);

148 авто стоимостью более 8 миллионов гривен ($192 307).

Важно

Ferrari, McLaren и Aston Martin: какие экзотические авто появились в Украине в 2025 году (фото)

Спрос на дорогие представительские автомобили в Украине существенно вырос именно в 2025 году. По данным народного депутата, члена комитета Верховной Рады по вопросам финансов налоговой и таможенной политики Нины Южаниной, с 2022 по 2024 год в нашу страну импортировали 12 090 дорогих машин:

7999 авто стоимостью от 70 000 до 100 000 долларов;

3872 авто стоимостью от 100 000 до 200 000 долларов;

219 авто стоимостью более 200 000 долларов.

В 2022 году ввезли 2300 дорогих автомобилей, в 2023 — 4852, а в 2024 — 4938.

Ранее Фокус рассказывал, что в Украине падает спрос на дизельные автомобили.

Также мы писали, что в Хмельницком заметили Rolls-Royce за $200 000.