В Украину во время полномасштабной войны ввезли тысячи роскошных авто, — статистика

За 2022-2024 годы в Украину импортировали более 12 тысяч роскошных авто. Общая их стоимость составляет 55 миллиардов гривен.

Related video

Такую статистику опубликовала в своем Telegram-канале народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам финансов налоговой и таможенной политики Нина Южанина.

Данные она получила от Государственной таможенной службы в ответ на депутатский запрос. Дорогих автомобилей стоимостью от 70 000 долларов (без учета налогов) было ввезено 12 090.

С 2022 года завезено 219 авто стоимостью более 200 000 долларов Фото: king_artur.ua

Из этого количества:

7999 авто (66,1%) — стоимостью от 70 000 до 100 000 долларов;

3872 авто (32,1%) — стоимостью от 100 000 до 200 000 долларов;

219 авто (1,8%) — стоимостью более 200 000 долларов.

Количество завезенных авто представительского класса растет из года в год. В 2022 году их импортировали 2300, в 2023 — 4852, а в 2024 — уже 4938.

Важно

Самые дорогие суперкары и элитные авто, завезенные в Украину за время полномасштабной войны (фото)

Примечательно, что почти 1000 люксовых авто, завезенных в прошлом году были электрокарами. Их общая стоимость — 90 миллионов долларов. Средства от НДС при импорте этих автомобилей не поступили в госбюджет, поскольку электромобили в Украине сейчас освобождены от этого налога.

Интересно, что по данным Государственной налоговой службы, владельцы элитных авто за январь-апрель 2025 года уже уплатили транспортного налога на 87,2 млн гривен. Это на 12% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Наибольшие суммы уплатили в Киеве (26,5 млн гривен), Днепропетровской (8 млн) и Одесской (7,6 млн) областях.

Ранее Фокус рассказывал о самых неликвидных автомобилях на рынке.

Также мы писали, что таможня не пустила в Украину суперкар Lamborghini.