В Україну під час повномасштабної війни ввезли тисячі розкішних авто, — статистика

За 2022-2024 роки в Україну імпортували понад 12 тисяч розкішних авто. Загальна їх вартість становить 55 мільярдів гривень.

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Таку статистику опублікувала у своєму Telegram-каналі народна депутатка, членкиня комітету Верховної Ради з питань фінансів податкової та митної політики Ніна Южаніна.

Дані вона отримала від Державної митної служби у відповідь на депутатський запит. Дорогих автомобілів вартістю від 70 000 доларів (без урахування податків) було ввезено 12 090.

Із 2022 року завезено 219 авто вартістю понад 200 000 доларів Фото: king_artur.ua

Із цієї кількості:

7999 авто (66,1%) — вартістю від 70 000 до 100 000 доларів;

3872 авто (32,1%) — вартістю від 100 000 до 200 000 доларів;

219 авто (1,8%) — вартістю понад 200 000 доларів.

Кількість завезених авто представницького класу зростає з року в рік. У 2022 році їх імпортували 2300, у 2023 — 4852, а у 2024 — вже 4938.

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Примітно, що майже 1000 люксових авто, завезених у минулому році були електрокарами. Їх загальна вартість – 90 мільйонів доларів. Кошти від ПДВ при імпорті цих автомобілів не надійшли в держбюджет, оскільки електромобілі в Україні наразі звільнені від цього податку.

Цікаво, що за даними Державної податкової служби, власники елітних авто за січень-квітень 2025 року вже сплатили транспортного податку на 87,2 млн гривень. Це на 12% перевищує показник аналогічного періоду минулого року. Найбільші суми сплатили в Києві (26,5 млн гривень), Дніпропетровській (8 млн) та Одеській (7,6 млн) областях.

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