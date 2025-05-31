Швидко втрачають у ціні: названо найбільш неліквідні авто на ринку (фото)

Деякі моделі авто дешевшають набагато швидше за конкурентів. Усього за 5 років вони можуть втратити понад половину початкової вартості.

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У рамках дослідження проаналізували вартість 5-річних автомобілів та визначили, наскільки дешевшими вони стали. Виявилося, що в середньому автомобіль втрачає 20% вартості за 5 років експлуатації.

Tesla Model S втрачає 64,22% вартості за 5 років Фото: Tesla

Утім, деякі моделі набагато швидше знецінюються і за цей же період можуть подешевшати навіть на 60%. Найбільше втрачають у ціні преміальні седани та електромобілі.

За результатами дослідження, найбільш неліквідне авто – седан BMW 7 Series, який за 5 років подешевшав на 65,43%. В абсолютних цифрах це 73 200 євро. Друге місце посідає Tesla Model S (-64,22%), а третє – Audi A6 (-64,2%).

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Топ 10 найменш ліквідних авто сучасності:

BMW 7 Series – втрата 65,43% початкової вартості за 5 років. Tesla Model S – 64,22%. Audi A6 – 64,20%. Nissan Leaf – 60,39%. Tesla Model Y – 58,46%. Chevrolet Bolt EV – 57,80%. Tesla Model 3 – 50,41%. Jeep Grand Cherokee – 48,88%. Mercedes Benz E-Class – 47,77%. Ford Escape/Kuga – 47,49%.

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