Швидко втрачають у ціні: названо найбільш неліквідні авто на ринку (фото)
Деякі моделі авто дешевшають набагато швидше за конкурентів. Усього за 5 років вони можуть втратити понад половину початкової вартості.
Про найменш ліквідні автомобілі пише британське видання Express.
У рамках дослідження проаналізували вартість 5-річних автомобілів та визначили, наскільки дешевшими вони стали. Виявилося, що в середньому автомобіль втрачає 20% вартості за 5 років експлуатації.
Утім, деякі моделі набагато швидше знецінюються і за цей же період можуть подешевшати навіть на 60%. Найбільше втрачають у ціні преміальні седани та електромобілі.
За результатами дослідження, найбільш неліквідне авто – седан BMW 7 Series, який за 5 років подешевшав на 65,43%. В абсолютних цифрах це 73 200 євро. Друге місце посідає Tesla Model S (-64,22%), а третє – Audi A6 (-64,2%).
Топ 10 найменш ліквідних авто сучасності:
- BMW 7 Series – втрата 65,43% початкової вартості за 5 років.
- Tesla Model S – 64,22%.
- Audi A6 – 64,20%.
- Nissan Leaf – 60,39%.
- Tesla Model Y – 58,46%.
- Chevrolet Bolt EV – 57,80%.
- Tesla Model 3 – 50,41%.
- Jeep Grand Cherokee – 48,88%.
- Mercedes Benz E-Class – 47,77%.
- Ford Escape/Kuga – 47,49%.
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