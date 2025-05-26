Не Tesla: названо найпопулярніші електромобілі в Європі у 2025 році (фото)
Продажі електромобілів у Європі продовжують зростати, проте торішній лідер Tesla стрімко втрачає позиції на ринку.
Про це повідомляє сайт Inside EVs, посилаючись на статистику організації JATO Dynamics.
За її даними, попит на електромобілі в Європі за квітень виріс на 28%. Серед брендів-лідерів найбільше зростання продемонстрували Citroen (+246%), Ford (+240%), Skoda (+214%) та BYD (+169%). На перше місце вийшов Volkswagen.
Топ 10 найпопулярніших виробників електрокарів у Європі за квітень 2025 року:
- Volkswagen – 23 514 проданих авто (+61%).
- BMW – 14 867 од. (+5%).
- Skoda – 13 598 од. (+214%).
- Audi – 11 958 од. (+48%).
- Renault – 10 328 од. (+58%).
- Kia – 9101 од. (+55%).
- Mercedes-Benz – 8739 од. (-1%).
- Volvo – 7768 од. (-43%).
- Hyundai – 7346 од. (+20%).
- BYD – 7231 од. (+169%).
- Tesla – 7165 од. (-49%).
- Peugeot – 7082 од. (-4%).
- Ford – 6539 од. (+240%).
- Cupra – 6536 од. (+133%).
- Citroen – 6133 од. (+246%).
А от продажі Tesla обвалилися на 49%. Торішній лідер ринку вилетів із десятки лідерів. Попит на продукцію Ілона Маска в Європі стабільно знижується впродовж кількох останніх місяців.
Найпопулярніша модель американського бренду Tesla Model Y за короткий час опустилася з першого на дев’яте місце. Лідером ж несподівано став новий електрокросовер Skoda Elroq.
Найпопулярніші електромобілі в Європі:
- Skoda Elroq – 7998 проданих авто (нова модель).
- Volkswagen ID.3 – 6932 од. (+34%).
- Volkswagen ID.7 – 6776 од. (+640%).
- Volkswagen ID.4 – 6297 од. (+3%).
- Kia EV3 – 5680 од. (нова модель).
- Renault 5 – 5662 од. (нова модель).
- BMW iX1 – 5518 од. (+24%).
- Skoda Enyaq – 5037 од. (+37%).
- Tesla Model Y – 4495 од. (-53%).
- Citroen e-C3 – 3962 од. (нова модель).
- Audi Q6 e-tron – 3955 од. (нова модель).
- Volvo EX30 – 3712 од. (-57%).
- CUPRA Born – 3675 од. (+31%).
- BMW i4 – 3649 од. (-16%).
- Ford Explorer – 3526 од. (нова модель).
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