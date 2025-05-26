Не Tesla: названо найпопулярніші електромобілі в Європі у 2025 році (фото)

Продажі електромобілів у Європі продовжують зростати, проте торішній лідер Tesla стрімко втрачає позиції на ринку.

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Про це повідомляє сайт Inside EVs, посилаючись на статистику організації JATO Dynamics.

За її даними, попит на електромобілі в Європі за квітень виріс на 28%. Серед брендів-лідерів найбільше зростання продемонстрували Citroen (+246%), Ford (+240%), Skoda (+214%) та BYD (+169%). На перше місце вийшов Volkswagen.

Кросовер Skoda Elroq – найпопулярніший електромобіль у Європі Фото: Skoda

Топ 10 найпопулярніших виробників електрокарів у Європі за квітень 2025 року:

Volkswagen – 23 514 проданих авто (+61%). BMW – 14 867 од. (+5%). Skoda – 13 598 од. (+214%). Audi – 11 958 од. (+48%). Renault – 10 328 од. (+58%). Kia – 9101 од. (+55%). Mercedes-Benz – 8739 од. (-1%). Volvo – 7768 од. (-43%). Hyundai – 7346 од. (+20%). BYD – 7231 од. (+169%). Tesla – 7165 од. (-49%). Peugeot – 7082 од. (-4%). Ford – 6539 од. (+240%). Cupra – 6536 од. (+133%). Citroen – 6133 од. (+246%).

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А от продажі Tesla обвалилися на 49%. Торішній лідер ринку вилетів із десятки лідерів. Попит на продукцію Ілона Маска в Європі стабільно знижується впродовж кількох останніх місяців.

Торішній лідер Tesla Model Y опустився на 9 місце в рейтингу Фото: Tesla

Найпопулярніша модель американського бренду Tesla Model Y за короткий час опустилася з першого на дев’яте місце. Лідером ж несподівано став новий електрокросовер Skoda Elroq.

Найпопулярніші електромобілі в Європі:

Skoda Elroq – 7998 проданих авто (нова модель). Volkswagen ID.3 – 6932 од. (+34%). Volkswagen ID.7 – 6776 од. (+640%). Volkswagen ID.4 – 6297 од. (+3%). Kia EV3 – 5680 од. (нова модель). Renault 5 – 5662 од. (нова модель). BMW iX1 – 5518 од. (+24%). Skoda Enyaq – 5037 од. (+37%). Tesla Model Y – 4495 од. (-53%). Citroen e-C3 – 3962 од. (нова модель). Audi Q6 e-tron – 3955 од. (нова модель). Volvo EX30 – 3712 од. (-57%). CUPRA Born – 3675 од. (+31%). BMW i4 – 3649 од. (-16%). Ford Explorer – 3526 од. (нова модель).

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