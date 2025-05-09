Експлуатується 150 мільйонів машин: названо наймасовіший автобренд в історії

Визначено наймасовішого автовиробника усіх часів та народів. Ним виявилася Toyota: кожне восьме авто на дорогах у світі – цієї марки.

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У Toyota опублікували статистику, згідно з якою наразі у світі експлуатується приблизно 150 мільйонів автомобілів марки різних років випуску.

Дізнатися, скільки всього автомобілів Toyota їздить у світі, вдалося після аналізу баз даних та статистики виробництва та продажу запчастин.

Volkswagen посідає друге місце в рейтингу, а наймасовішою його моделлю є Golf Фото: Volkswagen

Примітно, що всього за 88 років Toyota виготовила 300 мільйонів авто, тобто половина із них досі їздить. У наш час японський автовиробник збирає приблизно по 10 мільйонів машин на рік.

Раніше стало відомо, що всього у світі експлуатують 1,18 мільярда автомобілів. Частка Toyota становить 12,7%, тобто одне з восьми авто на дорогах – японської марки.

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Друге місце у світі посідає Volkswagen, який загалом за 87 років випустив понад 180 мільйонів автомобілів і менше половини з них досі експлуатуються у світі.

Як відомо, найпопулярніша модель авто в історії – Toyota Corolla. Із 1966 року випущено понад 53 мільйони авто. Наймасовішим Volkswagen є Golf – із 1974 року виготовлено більш ніж 37 мільйонів машин.

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