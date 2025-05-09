Эксплуатируется 150 миллионов машин: назван самый массовый автобренд в истории

Определен самый массовый автопроизводитель всех времен и народов. Им оказалась Toyota: каждое восьмое авто на дорогах в мире — этой марки.

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В Toyota опубликовали статистику, согласно которой на данный момент в мире эксплуатируется примерно 150 миллионов автомобилей марки разных годов выпуска.

Узнать, сколько всего автомобилей Toyota ездит в мире, удалось после анализа баз данных и статистики производства и продажи запчастей.

Volkswagen занимает второе место в рейтинге, а самой массовой его моделью является Golf Фото: Volkswagen

Примечательно, что всего за 88 лет Toyota изготовила 300 миллионов авто, то есть половина из них до сих пор ездит. В наше время японский автопроизводитель собирает примерно по 10 миллионов машин в год.

Ранее стало известно, что всего в мире эксплуатируют 1,18 миллиарда автомобилей. Доля Toyota составляет 12,7%, то есть одно из восьми авто на дорогах — японской марки.

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Второе место в мире занимает Volkswagen, который всего за 87 лет выпустил более 180 миллионов автомобилей и менее половины из них до сих пор эксплуатируются в мире.

Как известно, самая популярная модель авто в истории — Toyota Corolla. С 1966 года выпущено более 53 миллионов авто. Самым массовым Volkswagen является Golf — с 1974 года изготовлено более 37 миллионов машин.

Ранее Фокус рассказывал, что на рынок вернется известный европейский производитель внедорожников.

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