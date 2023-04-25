Сколько автомобилей ездят на дорогах по всему миру — исследование

Эксперты выделили пять стран, в которых эксплуатируются больше всего автомобилей в мире. Всего по состоянию на конец 2020 года в мире насчитывается 1 млрд 180 млн авто.

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Эксперты подсчитали, сколько автомобилей ездят на дорогах по всему миру, и выделили самые крупные авторынки. Об этом рассказали в ассоциации Укравтопром.

По состоянию на конец 2020 года в мире насчитывается 1 млрд 180 млн автомобилей. При этом за 2021 год в мире выпустили 80,2 млн авто, что на 3% больше, чем в 2020 году.

В 2022 году лидером среди стран по количеству эксплуатируемых автомобилей остается Китай. Там на дорогах ездят более 273,4 млн авто.

Второе место занимают США с 116,3 млн автомобилей. За 2021 год в стране выпустили 9,167 млн новых авто.

На третьей позиции расположилась Япония. Там на дорогах ездят 62,2 млн автомобилей.

Четвертое место по объему автопарка занимает Россия. В стране насчитывается 49,2 млн эксплуатируемых автомобилей.

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