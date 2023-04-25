Скільки автомобілів їздять на дорогах по всьому світу — дослідження

Експерти виділили п'ять країн, у яких експлуатуються найбільше автомобілів у світі. Усього станом на кінець 2020 року у світі налічується 1 млрд 180 млн авто.

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Експерти підрахували, скільки автомобілів їздять на дорогах по всьому світу, і виділили найбільші авторинки. Про це повідомили в асоціації Укравтопром.

Станом на кінець 2020 року у світі налічується 1 млрд 180 млн автомобілів. При цьому за 2021 рік у світі випустили 80,2 млн авто, що на 3% більше, ніж у 2020 році.

У 2022 році лідером серед країн за кількістю автомобілів, що експлуатуються, залишається Китай. Там на дорогах їздять понад 273,4 млн авто.

Друге місце посідають США із 116,3 млн автомобілів. За 2021 рік у країні випустили 9,167 млн нових авто.

На третій позиції розташувалася Японія. Там на дорогах їздять 62,2 млн автомобілів.

Четверте місце за обсягом автопарку посідає Росія. У країні налічується 49,2 млн автомобілів, що експлуатуються.

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