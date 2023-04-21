Названо найкрасивіші автомобілі 2023 року (фото)

Церемонія нагородження пройшла у Мілані у відомому Музеї дизайну ADI у рамках Тижня дизайну у Мілані. Було визначено переможців у трьох номінаціях.

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Журі конкурсу Car Design Award 2023 визначило найкрасивіші автомобілі 2023 року у кількох категоріях. Про це розповіли на сайті премії.

До складу журі входять журналісти провідних міжнародних автомобільних видань. Для об'єктивної оцінки було обрано людей з різних куточків світу.

Премія Car Design Award визначає найкрасивіші автомобілі. Конкурс у 1984 році заснував журнал Auto&Design.

Церемонія нагородження пройшла у Мілані у відомому Музеї дизайну ADI у рамках Тижня дизайну у Мілані. Переможці оголошуються у трьох категоріях: "Концепт-кари", "Серійні авто" та "Мова дизайну бренду".

Genesis X Convertible отримав нагороду у категорії "Концепт-кари" Фото: Genesis

Переможці Car Design Award 2023:

"Концепт-кари" — Genesis X Convertible;

"Серійні авто" — Ferrari Purosangue;

"Мова дизайну бренду" — Ferrari.

У номінації "Серійні авто" друге місце дісталося команді Toyota. Журі високо оцінили виконану роботу для нового покоління гібрида Prius.

Третє місце у категорії дісталося команді дизайнерів Jeep. За словами журі, електрокросовер демонструє розвиток бренду, зберігаючи при цьому традиційні риси дизайну.

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Друге місце у номінації "Мова дизайну бренду" посіла команда дизайнерів Kia. На третьому місці у номінації розташувався бренд Hyundai.

Раніше Фокус повідомляв, що експерти назвали електромобілі, якими найбільше задоволені їхні власники.