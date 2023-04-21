Названы самые красивые автомобили 2023 года (фото)
Церемония награждения прошла в Милане в известном Музее дизайна ADI в рамках Недели дизайна в Милане. Были определены победители в трех номинациях.
Жюри конкурса Car Design Award 2023 определило самые красивые автомобили 2023 года в нескольких категориях. Об этом рассказали на сайте премии.
В состав жюри входят журналисты ведущих международных автомобильных изданий. Для объективной оценки были выбраны люди из разных уголков мира.
Премия Car Design Award определяет самые красивые автомобили. Конкурс в 1984 году учредил журнал Auto&Design.
Церемония награждения прошла в Милане в известном Музее дизайна ADI в рамках Недели дизайна в Милане. Победители оглашаются в трех категориях: "Концепт-кары", "Серийные авто" и "Язык дизайна бренда".
Победители Car Design Award 2023:
- "Концепт-кары" — Genesis X Convertible;
- "Серийные авто" — Ferrari Purosangue;
- "Язык дизайна бренда" — Ferrari.
В номинации "Серийные авто" второе место досталось команде Toyota. Жюри высоко оценили проделанную работу для нового поколения гибрида Prius.
Третье место в категории досталось команде дизайнеров Jeep. По словам жюри, электрокроссовер демонстрирует развитие бренда, при этом сохраняет традиционные черты дизайна.Важно
Второе место в номинации "Язык дизайна бренда" заняла команда дизайнеров Kia. На третьем месте в номинации расположился бренд Hyundai.
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