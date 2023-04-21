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Названы самые красивые автомобили 2023 года (фото)

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Фото: Ferrari | Ferrari Purosangue признали самым красивым серийным автомобилем 2023 года

Церемония награждения прошла в Милане в известном Музее дизайна ADI в рамках Недели дизайна в Милане. Были определены победители в трех номинациях.

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Жюри конкурса Car Design Award 2023 определило самые красивые автомобили 2023 года в нескольких категориях. Об этом рассказали на сайте премии.

В состав жюри входят журналисты ведущих международных автомобильных изданий. Для объективной оценки были выбраны люди из разных уголков мира.

Премия Car Design Award определяет самые красивые автомобили. Конкурс в 1984 году учредил журнал Auto&Design.

Церемония награждения прошла в Милане в известном Музее дизайна ADI в рамках Недели дизайна в Милане. Победители оглашаются в трех категориях: "Концепт-кары", "Серийные авто" и "Язык дизайна бренда".

Genesis X Convertible Fullscreen
Genesis X Convertible получил награду в категории "Концепт-кары"
Фото: Genesis

Победители Car Design Award 2023:

  • "Концепт-кары" — Genesis X Convertible;
  • "Серийные авто" — Ferrari Purosangue;
  • "Язык дизайна бренда" — Ferrari.

В номинации "Серийные авто" второе место досталось команде Toyota. Жюри высоко оценили проделанную работу для нового поколения гибрида Prius.

Третье место в категории досталось команде дизайнеров Jeep. По словам жюри, электрокроссовер демонстрирует развитие бренда, при этом сохраняет традиционные черты дизайна.

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Второе место в номинации "Язык дизайна бренда" заняла команда дизайнеров Kia. На третьем месте в номинации расположился бренд Hyundai.

Ранее Фокус сообщал, что эксперты назвали электромобили, которыми больше всего удовлетворены их владельцы.