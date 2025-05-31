Быстро теряют в цене: названы самые неликвидные авто на рынке (фото)

Некоторые модели авто дешевеют гораздо быстрее конкурентов. Всего за 5 лет они могут потерять более половины первоначальной стоимости.

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В рамках исследования проанализировали стоимость 5-летних автомобилей и определили, насколько дешевле они стали. Оказалось, что в среднем автомобиль теряет 20% стоимости за 5 лет эксплуатации.

Tesla Model S теряет 64,22% стоимости за 5 лет Фото: Tesla

Впрочем, некоторые модели гораздо быстрее обесцениваются и за этот же период могут подешеветь даже на 60%. Больше всего теряют в цене премиальные седаны и электромобили.

По результатам исследования, самое неликвидное авто — седан BMW 7 Series, который за 5 лет подешевел на 65,43%. В абсолютных цифрах это 73 200 евро. Второе место занимает Tesla Model S (-64,22%), а третье — Audi A6 (-64,2%).

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Топ 10 наименее ликвидных авто современности:

BMW 7 Series — потеря 65,43% первоначальной стоимости за 5 лет. Tesla Model S — 64,22%. Audi A6 — 64,20%. Nissan Leaf — 60,39%. Tesla Model Y — 58,46%. Chevrolet Bolt EV — 57,80%. Tesla Model 3 — 50,41%. Jeep Grand Cherokee — 48,88%. Mercedes Benz E-Class — 47,77%. Ford Escape/Kuga — 47,49%.

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