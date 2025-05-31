Быстро теряют в цене: названы самые неликвидные авто на рынке (фото)
Некоторые модели авто дешевеют гораздо быстрее конкурентов. Всего за 5 лет они могут потерять более половины первоначальной стоимости.
О наименее ликвидных автомобилях пишет британское издание Express.
В рамках исследования проанализировали стоимость 5-летних автомобилей и определили, насколько дешевле они стали. Оказалось, что в среднем автомобиль теряет 20% стоимости за 5 лет эксплуатации.
Впрочем, некоторые модели гораздо быстрее обесцениваются и за этот же период могут подешеветь даже на 60%. Больше всего теряют в цене премиальные седаны и электромобили.
По результатам исследования, самое неликвидное авто — седан BMW 7 Series, который за 5 лет подешевел на 65,43%. В абсолютных цифрах это 73 200 евро. Второе место занимает Tesla Model S (-64,22%), а третье — Audi A6 (-64,2%).
Топ 10 наименее ликвидных авто современности:
- BMW 7 Series — потеря 65,43% первоначальной стоимости за 5 лет.
- Tesla Model S — 64,22%.
- Audi A6 — 64,20%.
- Nissan Leaf — 60,39%.
- Tesla Model Y — 58,46%.
- Chevrolet Bolt EV — 57,80%.
- Tesla Model 3 — 50,41%.
- Jeep Grand Cherokee — 48,88%.
- Mercedes Benz E-Class — 47,77%.
- Ford Escape/Kuga — 47,49%.
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