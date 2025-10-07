Лояльність до бренду: в яких марок авто найвідданіші власники

Експерти визначили, в яких автомобільних брендів найлояльніші клієнти. Вони змінюють старі машини на нові моделі цієї ж марки.

Related video

Рейтинг лояльності до автобрендів сформували в США. Його опублікували на сайті агентства J.D. Power, яке провело дослідження.

Експерти опитали тисячі власників автомобілів різних марок та поцікавилися, чи придбають вони нову модель цього ж бренду. 49% респондентів відповіли ствердно, що дещо менше, аніж торік (51%).

У сегменті масових легкових авто найлояльнішими є власники Toyota Фото: Toyota

Найлояльнішими виявилися власники пікапів Ford: 66,6% із них заявили, що залишаться відданими цій марці. Друге місце у сегменті пікапів посідає Toyota (61,2%).

У масовому сегменті в класі легкових автомобілів найбільше цінують бренди Toyota (62% лояльних власників) та Honda (55,5%). Серед кросоверів лідирують моделі Honda (62%) і Subaru (60,6%).

Важливо

Готові купити хоч зараз: досвідчені механіки назвали бренд найнадійніших авто

У преміум-сегменті найбільш лояльними є власники легкових Porsche – 58,2% із них готові купити нове авто цієї ж марки. Друге місце посідає Mercedes-Benz (49,7%). У класі преміальних кросоверів найвідданішими є клієнти Lexus (57,4%) та BMW (54%).

Раніше Фокус розповідав про найнадійніші автомобілі сучасності, які без проблем проїдуть понад 600 000 км.

Також ми писали про моделі автомобілів, які не варто купувати ні в якому разі.