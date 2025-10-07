Лояльность к бренду: у каких марок авто самые преданные владельцы

Эксперты определили, у каких автомобильных брендов самые лояльные клиенты. Они меняют старые машины на новые модели этой же марки.

Рейтинг лояльности к автобрендам сформировали в США. Его опубликовали на сайте агентства J.D. Power, которое провело исследование.

Эксперты опросили тысячи владельцев автомобилей различных марок и поинтересовались, приобретут ли они новую модель этого же бренда. 49% респондентов ответили утвердительно, что несколько меньше, чем в прошлом году (51%).

В сегменте массовых легковых авто самыми лояльными являются владельцы Toyota Фото: Toyota

Самыми лояльными оказались владельцы пикапов Ford: 66,6% из них заявили, что останутся преданными этой марке. Второе место в сегменте пикапов занимает Toyota (61,2%).

В массовом сегменте в классе легковых автомобилей больше всего ценят бренды Toyota (62% лояльных владельцев) и Honda (55,5%). Среди кроссоверов лидируют модели Honda (62%) и Subaru (60,6%).

В премиум-сегменте наиболее лояльными являются владельцы легковых Porsche — 58,2% из них готовы купить новое авто этой же марки. Второе место занимает Mercedes-Benz (49,7%). В классе премиальных кроссоверов самыми преданными являются клиенты Lexus (57,4%) и BMW (54%).

