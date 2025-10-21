Скільки вживаних авто в Україні мають скручений пробіг, — дослідження
Експерти визначили, в яких країнах Європи найчастіше скручують пробіг авто. Виявилося, що Україна є лідером за цим показником.
Майже кожне десяте вживане авто в Україні має скручений пробіг. Про це свідчить дослідження міжнародної компанії CarVertical.
Експерти вивчили ринки 25 європейських країн і саме в Україні частка авто зі скрученим пробігом виявилася найвищою – 9,5% від усіх перевірених.
Також велика кількість маніпуляцій із пробігом авто зафіксована в Румунії, Латвії, Литві та Естонії. Найменше подібного шахрайства у Великій Британії – скручений пробіг виявили лише в 2,3% машин.Важливо
Зазначається, що в середньому пробіг авто в Україні скручують на 92 400 км. Найчастіше подібні махінації фіксувалися у вживаних авто, пригнаних із-за кордону (78,4% від усіх перевірених машин).
Також зазначається, що середній вік авто з пробігом на українському ринку — 10,6 року. А ще 54,7% машин, перевірених цьогоріч мали історію пошкоджень, причому середня сума страхових виплат за ремонт склала 174 000 гривень або 3600 євро.
