Скільки вживаних авто в Україні мають скручений пробіг, — дослідження

Експерти визначили, в яких країнах Європи найчастіше скручують пробіг авто. Виявилося, що Україна є лідером за цим показником.

Майже кожне десяте вживане авто в Україні має скручений пробіг. Про це свідчить дослідження міжнародної компанії CarVertical.

Експерти вивчили ринки 25 європейських країн і саме в Україні частка авто зі скрученим пробігом виявилася найвищою – 9,5% від усіх перевірених.

Також велика кількість маніпуляцій із пробігом авто зафіксована в Румунії, Латвії, Литві та Естонії. Найменше подібного шахрайства у Великій Британії – скручений пробіг виявили лише в 2,3% машин.

Зазначається, що в середньому пробіг авто в Україні скручують на 92 400 км. Найчастіше подібні махінації фіксувалися у вживаних авто, пригнаних із-за кордону (78,4% від усіх перевірених машин).

Також зазначається, що середній вік авто з пробігом на українському ринку — 10,6 року. А ще 54,7% машин, перевірених цьогоріч мали історію пошкоджень, причому середня сума страхових виплат за ремонт склала 174 000 гривень або 3600 євро.

