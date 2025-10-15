Українці стали завозити більше авто зі США: найпопулярніші "битки" (фото)
Попит на авто зі США в Україні зростає у 2025 році. Найпопулярнішими є електромобілі Tesla.
Із січня по вересень 2025 року в Україну завезли понад 37,1 тис. вживаних авто зі США. Це на 11% більше, аніж за аналогічний період минулого року, повідомляє асоціація "Укравтопром".
Як і раніше, переважна більшість авто зі США в Україні — так звані "битки", тобто пошкоджені машини після ДТП. Середній їх вік – 5,6 року.
Найбільше у 2025 році завозять електрокарів – їх 43% від загальної кількості. Частка бензинових автомобілів становить 41%, гібридів – 8%, дизельних моделей – 5%, а авто з ГБО – 3%.Важливо
Найпопулярніші авто зі США – електромобілі Tesla: саме вони займають перші два місця в рейтингу моделей-лідерів. Також користуються попитом компактні бензинові кросовери.
Найпопулярніші авто зі США в Україні за 2025 рік:
- Tesla Model Y – 5301 зареєстрованих авто.
- Tesla Model 3 – 4520 од.
- Ford Escape – 2660 од.
- Nissan Rogue – 1892 од.
- Jeep Cherokee – 1879 од.
До речі, у 2025 році в Україні стрімко виріс і попит на авто з Китаю. Серед них теж переважають електромобілі.
Також Фокус розповідав, що на українському ринку падають продажі дизельних автомобілів.