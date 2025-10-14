В Україні стрімко зріс попит на китайські авто: найпопулярніші моделі

Українці у 2025 році купують все більше авто з Китаю. Найбільший попит мають нові електромобілі.

За 9 місяців 2025 року в Україні першу реєстрацію пройшли 14 684 авто з Китаю. Це одразу на 27% перевищує показник аналогічного періоду минулого року. Таку статистику опублікувала асоціація "Укравтопром".

Переважна більшість цих авто з КНР нові – 12 064 одиниць. Ріст порівняно з минулим роком склав 39%. У п’ятірці лідерів – лише електромобілі, а найпопулярнішим є кросовер BYD Song Plus.

Топ 5 найпопулярніших нових авто з Китаю в Україні за 2025 рік:

BYD Song Plus – 2014 проданих авто. Volkswagen ID.UNYX – 1599. Honda e:NS1 – 992 од. Zeekr 7X – 726 од. BYD Sea Lion 07 – 618 од.

Zeekr 001 лідирує у вживаному сегменті Фото: Topcars UA

Вживаних авто з КНР імпортували 2620, що на 8% менше, аніж у 2024 році. Серед них також переважають електрокари, а найбільше завезли електричних Zeekr.

Найпопулярніші вживані авто з Китаю в Україні у 2025 році:

Zeekr 001 – 263 зареєстрованих авто. Zeekr 7X – 143 од. Polestar 2 – 138 од. BYD Song Plus – 135 од. Audi Q4 – 134 од.

Цікаво, що попит на дизельні автомобілі в Україні у 2025 році стабільно знижується.

Також Фокус писав, що на український ринок вийде недорогий китайський пікап Chery.