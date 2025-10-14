Підтримайте нас RU
В Україні стрімко зріс попит на китайські авто: найпопулярніші моделі

BYD Song Plus
BYD Song Plus — найпопулярніше авто з Китаю в Україні у 2025 році | Фото: BYD Auto

Українці у 2025 році купують все більше авто з Китаю. Найбільший попит мають нові електромобілі.

За 9 місяців 2025 року в Україні першу реєстрацію пройшли 14 684 авто з Китаю. Це одразу на 27% перевищує показник аналогічного періоду минулого року. Таку статистику опублікувала асоціація "Укравтопром".

Переважна більшість цих авто з КНР нові – 12 064 одиниць. Ріст порівняно з минулим роком склав 39%. У п’ятірці лідерів – лише електромобілі, а найпопулярнішим є кросовер BYD Song Plus.

Топ 5 найпопулярніших нових авто з Китаю в Україні за 2025 рік:

  1. BYD Song Plus – 2014 проданих авто.
  2. Volkswagen ID.UNYX – 1599.
  3. Honda e:NS1 – 992 од.
  4. Zeekr 7X – 726 од.
  5. BYD Sea Lion 07 – 618 од.
Zeekr 001 FR
Zeekr 001 лідирує у вживаному сегменті
Фото: Topcars UA

Вживаних авто з КНР імпортували 2620, що на 8% менше, аніж у 2024 році. Серед них також переважають електрокари, а найбільше завезли електричних Zeekr.

Найпопулярніші вживані авто з Китаю в Україні у 2025 році:

  1. Zeekr 001 – 263 зареєстрованих авто.
  2. Zeekr 7X – 143 од.
  3. Polestar 2 – 138 од.
  4. BYD Song Plus – 135 од.
  5. Audi Q4 – 134 од.

Цікаво, що попит на дизельні автомобілі в Україні у 2025 році стабільно знижується.

Також Фокус писав, що на український ринок вийде недорогий китайський пікап Chery.