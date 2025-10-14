В Україні стрімко зріс попит на китайські авто: найпопулярніші моделі
Українці у 2025 році купують все більше авто з Китаю. Найбільший попит мають нові електромобілі.
За 9 місяців 2025 року в Україні першу реєстрацію пройшли 14 684 авто з Китаю. Це одразу на 27% перевищує показник аналогічного періоду минулого року. Таку статистику опублікувала асоціація "Укравтопром".
Переважна більшість цих авто з КНР нові – 12 064 одиниць. Ріст порівняно з минулим роком склав 39%. У п’ятірці лідерів – лише електромобілі, а найпопулярнішим є кросовер BYD Song Plus.
Топ 5 найпопулярніших нових авто з Китаю в Україні за 2025 рік:
- BYD Song Plus – 2014 проданих авто.
- Volkswagen ID.UNYX – 1599.
- Honda e:NS1 – 992 од.
- Zeekr 7X – 726 од.
- BYD Sea Lion 07 – 618 од.
Вживаних авто з КНР імпортували 2620, що на 8% менше, аніж у 2024 році. Серед них також переважають електрокари, а найбільше завезли електричних Zeekr.Важливо
Найпопулярніші вживані авто з Китаю в Україні у 2025 році:
- Zeekr 001 – 263 зареєстрованих авто.
- Zeekr 7X – 143 од.
- Polestar 2 – 138 од.
- BYD Song Plus – 135 од.
- Audi Q4 – 134 од.
Цікаво, що попит на дизельні автомобілі в Україні у 2025 році стабільно знижується.
Також Фокус писав, що на український ринок вийде недорогий китайський пікап Chery.