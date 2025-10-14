В Украине стремительно вырос спрос на китайские авто: самые популярные модели

Украинцы в 2025 году покупают все больше авто из Китая. Наибольшим спросом пользуются новые электромобили.

За 9 месяцев 2025 года в Украине первую регистрацию прошли 14 684 авто из Китая. Это сразу на 27% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Такую статистику опубликовала ассоциация "Укравтопром".

Подавляющее большинство этих авто из КНР новые — 12 064 единиц. Рост по сравнению с прошлым годом составил 39%. В пятерке лидеров — только электромобили, а самым популярным является кроссовер BYD Song Plus.

Топ 5 самых популярных новых авто из Китая в Украине за 2025 год:

BYD Song Plus — 2014 проданных авто. Volkswagen ID.UNYX — 1599. Honda e:NS1 — 992 ед. Zeekr 7X — 726 ед. BYD Sea Lion 07 — 618 ед.

Zeekr 001 лидирует в подержанном сегменте Фото: Topcars UA

Подержанных авто из КНР импортировали 2620, что на 8% меньше, чем в 2024 году. Среди них также преобладают электрокары, а больше всего завезли электрических Zeekr.

Самые популярные подержанные авто из Китая в Украине в 2025 году:

Zeekr 001 — 263 зарегистрированных авто. Zeekr 7X — 143 ед. Polestar 2 — 138 ед. BYD Song Plus — 135 ед. Audi Q4 — 134 ед.

Интересно, что спрос на дизельные автомобили в Украине в 2025 году стабильно снижается.

Также Фокус писал, что на украинский рынок выйдет недорогой китайский пикап Chery.