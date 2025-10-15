Украинцы стали завозить больше авто из США: самые популярные "битки" (фото)
Спрос на авто из США в Украине растет в 2025 году. Самыми популярными являются электромобили Tesla.
С января по сентябрь 2025 года в Украину завезли более 37,1 тыс. подержанных авто из США. Это на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает ассоциация "Укравтопром".
Как и раньше, подавляющее большинство авто из США в Украине — так называемые "битки", то есть поврежденные машины после ДТП. Средний их возраст — 5,6 года.
Больше всего в 2025 году завозят электрокаров — их 43% от общего количества. Доля бензиновых автомобилей составляет 41%, гибридов — 8%, дизельных моделей — 5%, а авто с ГБО — 3%.Важно
Самые популярные авто из США — электромобили Tesla: именно они занимают первые два места в рейтинге моделей-лидеров. Также пользуются спросом компактные бензиновые кроссоверы.
Самые популярные авто из США в Украине за 2025 год:
- Tesla Model Y — 5301 зарегистрированных авто.
- Tesla Model 3 — 4520 ед.
- Ford Escape — 2660 ед.
- Nissan Rogue — 1892 ед.
- Jeep Cherokee — 1879 ед.
Кстати, в 2025 году в Украине стремительно вырос и спрос на авто из Китая. Среди них тоже преобладают электромобили.
Также Фокус рассказывал, что на украинском рынке падают продажи дизельных автомобилей.