Сколько подержанных авто в Украине имеют скрученный пробег, — исследование

Эксперты определили, в каких странах Европы чаще всего скручивают пробег авто. Оказалось, что Украина является лидером по этому показателю.

Почти каждое десятое подержанное авто в Украине имеет скрученный пробег. Об этом свидетельствует исследование международной компании CarVertical.

Эксперты изучили рынки 25 европейских стран и именно в Украине доля авто со скрученным пробегом оказалась самой высокой — 9,5% от всех проверенных.

Также большое количество манипуляций с пробегом авто зафиксировано в Румынии, Латвии, Литве и Эстонии. Меньше всего подобного мошенничества в Великобритании — скрученный пробег обнаружили лишь в 2,3% машин.

Отмечается, что в среднем пробег авто в Украине скручивают на 92 400 км. Чаще всего подобные махинации фиксировались в подержанных авто, пригнанных из-за границы (78,4% от всех проверенных машин).

Также отмечается, что средний возраст авто с пробегом на украинском рынке — 10,6 года. А еще 54,7% машин, проверенных в этом году имели историю повреждений, причем средняя сумма страховых выплат за ремонт составила 174 000 гривен или 3600 евро.

Ранее Фокус писал, что в Украине вырос спрос на авто из США и среди них как раз преобладают машины с повреждениями.

Также мы сообщали, что на украинском рынке падает спрос на дизельные автомобили.