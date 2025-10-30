Поддержите нас UA
Эксперты определили, какие автомобили владельцы хотят продать уже после года владения

Эксперты определили, какие авто быстрее всего перепродают | Фото: 24 канал

Не все новые автомобили полностью удовлетворяют владельцев. Некоторые из них продают уже через год после приобретения и обычно это премиальные модели.

От некоторых моделей авто владельцы быстро отказываются и потеря цены их не останавливает. Эксперты сайта iSeeCars определили, какие модели продают уже после года владения.

В рамках исследования была проанализирована информация по 18,5 миллиона новых автомобилей и определили процент машин, которые перепродали в течение года.

Land Rover Discovery Sport
Land Rover Discovery Sport
Фото: Land Rover

Выяснилось, что в среднем по рынку этот показатель составляет всего 3,6%. Впрочем, авто некоторых марок и моделей быстро перепродают значительно чаще.

Чаще всего отказываются от авто премиальных брендов Porsche (16% авто), Jaguar (10,7%) и Mercedes-Benz (9,1%).

Авто каких марок чаще всего перепродают в течение первого года владения:

  1. Porsche — 16% автомобилей.
  2. Jaguar — 10,7%.
  3. Mercedes-Benz — 9,1%.
  4. Land Rover — 8,9%.
  5. Infiniti — 6,5%.
  6. BMW — 6,2%.
  7. Genesis — 6,1%.
  8. Audi — 6,0%.
  9. MINI — 6,0%.
  10. Maserati — 5,7%.
Porsche Macan
Porsche Macan
Фото: Porsche

Среди моделей чаще всего перепродают премиальные кроссоверы Land Rover Discovery Sport (28,3%), Porsche Macan (22,2%) и Mercedes GLB (21,2%).

Какие модели авто чаще всего перепродают:

  1. Land Rover Discovery Sport — 28,3%.
  2. Porsche Macan — 22,2%.
  3. Mercedes-Benz GLB — 21,2%.
  4. Mercedes-Benz CLA — 20,4%.
  5. Mercedes-Benz GLA — 16,7%.
  6. Range Rover Evoque — 16,4%.
  7. Mercedes-Benz C-Class — 14,0%.
  8. Land Rover Discovery — 13,6%.
  9. BMW 5 серии — 13,4%.
  10. Jaguar F-PACE — 13,3%.

