Эксперты определили, какие автомобили владельцы хотят продать уже после года владения

Не все новые автомобили полностью удовлетворяют владельцев. Некоторые из них продают уже через год после приобретения и обычно это премиальные модели.

От некоторых моделей авто владельцы быстро отказываются и потеря цены их не останавливает. Эксперты сайта iSeeCars определили, какие модели продают уже после года владения.

В рамках исследования была проанализирована информация по 18,5 миллиона новых автомобилей и определили процент машин, которые перепродали в течение года.

Land Rover Discovery Sport Фото: Land Rover

Выяснилось, что в среднем по рынку этот показатель составляет всего 3,6%. Впрочем, авто некоторых марок и моделей быстро перепродают значительно чаще.

Чаще всего отказываются от авто премиальных брендов Porsche (16% авто), Jaguar (10,7%) и Mercedes-Benz (9,1%).

Авто каких марок чаще всего перепродают в течение первого года владения:

Porsche — 16% автомобилей. Jaguar — 10,7%. Mercedes-Benz — 9,1%. Land Rover — 8,9%. Infiniti — 6,5%. BMW — 6,2%. Genesis — 6,1%. Audi — 6,0%. MINI — 6,0%. Maserati — 5,7%.

Porsche Macan Фото: Porsche

Среди моделей чаще всего перепродают премиальные кроссоверы Land Rover Discovery Sport (28,3%), Porsche Macan (22,2%) и Mercedes GLB (21,2%).

Какие модели авто чаще всего перепродают:

Land Rover Discovery Sport — 28,3%. Porsche Macan — 22,2%. Mercedes-Benz GLB — 21,2%. Mercedes-Benz CLA — 20,4%. Mercedes-Benz GLA — 16,7%. Range Rover Evoque — 16,4%. Mercedes-Benz C-Class — 14,0%. Land Rover Discovery — 13,6%. BMW 5 серии — 13,4%. Jaguar F-PACE — 13,3%.

