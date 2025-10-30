Эксперты определили, какие автомобили владельцы хотят продать уже после года владения
Не все новые автомобили полностью удовлетворяют владельцев. Некоторые из них продают уже через год после приобретения и обычно это премиальные модели.
От некоторых моделей авто владельцы быстро отказываются и потеря цены их не останавливает. Эксперты сайта iSeeCars определили, какие модели продают уже после года владения.
В рамках исследования была проанализирована информация по 18,5 миллиона новых автомобилей и определили процент машин, которые перепродали в течение года.
Выяснилось, что в среднем по рынку этот показатель составляет всего 3,6%. Впрочем, авто некоторых марок и моделей быстро перепродают значительно чаще.
Чаще всего отказываются от авто премиальных брендов Porsche (16% авто), Jaguar (10,7%) и Mercedes-Benz (9,1%).
Авто каких марок чаще всего перепродают в течение первого года владения:
- Porsche — 16% автомобилей.
- Jaguar — 10,7%.
- Mercedes-Benz — 9,1%.
- Land Rover — 8,9%.
- Infiniti — 6,5%.
- BMW — 6,2%.
- Genesis — 6,1%.
- Audi — 6,0%.
- MINI — 6,0%.
- Maserati — 5,7%.
Среди моделей чаще всего перепродают премиальные кроссоверы Land Rover Discovery Sport (28,3%), Porsche Macan (22,2%) и Mercedes GLB (21,2%).
Какие модели авто чаще всего перепродают:
- Land Rover Discovery Sport — 28,3%.
- Porsche Macan — 22,2%.
- Mercedes-Benz GLB — 21,2%.
- Mercedes-Benz CLA — 20,4%.
- Mercedes-Benz GLA — 16,7%.
- Range Rover Evoque — 16,4%.
- Mercedes-Benz C-Class — 14,0%.
- Land Rover Discovery — 13,6%.
- BMW 5 серии — 13,4%.
- Jaguar F-PACE — 13,3%.
