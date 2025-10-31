Поддержите нас UA
Названы лучшие авто года в Европе — это электрокары и кроссоверы (фото)

Финалистов конкурса European Car of the Year выбрали из 35 претендентов

Объявлены кандидаты на звание лучшего авто года в Европе. За победу поборются семь моделей, среди которых преобладают кроссоверы и электромобили.

Семерка моделей являются финалистами премии European Car of the Year ("Европейский автомобиль года"). Их выбрали из 35 претендентов, сообщается на сайте конкурса.

Лучшие авто года в Европе:

  • Citroen C5 Aircross;
  • Dacia Bigster;
  • FIAT Grande Panda;
  • Kia EV4;
  • Mercedes-Benz CLA;
  • Renault 4 E-Tech;
  • Skoda Elroq.
Важно
Из семи авто пять (за исключением Kia EV4 и Mercedes CLA) — кроссоверы. Три модели (Kia EV4, Renault 4 и Skoda Elroq) являются "чистыми" электрокарами, а еще три (Citroen C5 Aircross, FIAT Grande Panda и Mercedes CLA) имеют электрические версии в своей линейке.

Лучшее авто года в Европе назовут 9 января на специальном ивенте во время автосалона в Брюсселе. Победителя выберет жюри из 60 автожурналистов, представляющих 35 стран Европы. Они проведут тест-драйвы финалистов премии в Испании.

Конкурс European Car of the Year проводится с 1964 года. В прошлом году лучшим авто года в Европе стал электромобиль Renault 5 E-Tech.

Кстати, недавно лучшие автомобили года определили в Германии.

Также Фокус писал о самых надежных и наименее надежных авто 2025 года.