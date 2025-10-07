Поддержите нас UA
Британские эксперты определили самые надежные и наименее надежные авто 2025 года (фото)

самые надежные авто
В Великобритании провели масштабное исследование надежности авто в Великобритании

В Великобритании провели масштабное исследование надежности новых автомобилей. Оказалось, что ряд моделей возрастом до 2 лет вообще не ломаются.

Самые надежные и наименее надежные марки и модели авто на рынке определили эксперты WhatCar. Результаты оказались довольно интересными.

В рамках исследования опросили 32 000 владельцев авто в возрасте до 2 лет. Их попросили рассказать о проблемах или неисправностях их машин, если те имели место.

Именно процент проблемных авто и стал основным показателем при создании рейтинга надежности. Наименее проблемными являются автомобили Honda.

Топ 10 производителей самых надежных авто:

  1. Honda — рейтинг надежности 99,6%.
  2. Mini — 96,4%.
  3. Suzuki — 95,7%.
  4. Toyota — 95,2%.
  5. Opel/Vauxhall — 95,1%.
  6. BMW — 94,6%.
  7. Tesla — 94,5%.
  8. Kia — 94,4%.
  9. Lexus — 94,2%.
  10. Citroen — 93,9%.

Кроме того, определили наиболее и наименее надежные авто в разных классах. Некоторые из них имеют рейтинг надежности 100%.

Hyundai i10
Hyundai i10 является беспроблемным
Фото: Hyundai

Субкомпактные модели

Самые надежные авто:

  1. Hyundai i10 (2020) — 100%.
  2. Toyota Aygo X (2022+) — 99,7%
  3. Mini (2014-2024) — 99,1%.

Наименее надежные авто:

  1. Renault Zoe (2013-2024) — 85,1%.
  2. Opel/Vauxhall Corsa Electric — 87,6%.
  3. MG 3 — 87,9%.

Компактные модели

Самые надежные авто:

  1. Kia Ceed (2018-2025) — 98,8%.
  2. BMW i3 (2013-2022) — 97,4%.
  3. Honda Civic (2022+) — 97,3%.

Наименее надежные авто:

  1. Hyundai Ioniq Electric (2016-2022) — 80,1%.
  2. Hyundai Ioniq 5 (2021) — 80,7%.
  3. Volkswagen Golf 8 (2020) — 82,2%.

Авто бизнес класса

Самые надежные авто:

  1. Alfa Romeo Giulia (2016) — 98,2%.
  2. BMW 3 Series (2019) — 98,0%.
  3. Skoda Superb TDI (2015-2024) — 98,0%.

Наименее надежные авто:

  1. Mercedes-Benz C-Class (2021) — 76,3%.
  2. Volvo S90/V90 (2016) — 76,7%.
  3. Skoda Superb TSI (2015-2024) — 76,7%.
Kia EV3
В Kia EV3 не зафиксировано неисправностей
Фото: Kia

Компактные кроссоверы

Самые надежные авто:

  1. Kia EV3 (2024) — 100%.
  2. Volkswagen T-Roc (2018) — 99,0%.
  3. Hyundai Kona Hybrid (2019) — 98,7%.

Наименее надежные авто:

  1. Nissan Juke (2019) — 55,2%.
  2. Lexus LBX (2023) — 81,9%.
  3. Nissan Juke Hybrid (2022) — 89,0%.

Семейные кроссоверы

Самые надежные авто:

  1. Opel/Vauxhall Grandland (2024) — 99,6%.
  2. Toyota RAV4 (2019) — 99,2%.
  3. Porsche Macan (2014) — 99,0%.
Наименее надежные авто:

  1. Volkswagen Tiguan (2024) — 81%.
  2. Kia Sportage (2016-2021) — 72,9%.
  3. Mazda CX-60 (2022) — 76,2%.

Премиальные кроссоверы

Самые надежные авто:

  1. Lexus RX (2016-2022) — 98%.
  2. BMW X5 (2018) — 96,2%.
  3. Range Rover Sport (2013-2022) — 94,9%.

Наименее надежные авто:

  1. Audi Q7 (2015) — 78,6%.
  2. BMW iX (2021) — 81,0%.
  3. Mercedes-Benz GLE (2018) — 82,0%.
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe имеет рейтинг надежности 100%
Фото: Hyundai

Семиместные кроссоверы

Самые надежные авто:

  1. Hyundai Santa Fe (2018-2024) — 100%.
  2. Skoda Kodiaq (2016-2024) — 97,8%.
  3. Mercedes-Benz GLB (2019) — 96,0%.

Наименее надежные авто:

  1. Audi Q7 (2015) — 78,6%.
  2. Land Rover Discovery Sport (2014) — 81,8%.
  3. Seat Tarraco (2018) — 84,9%.
Электромобили

Самые надежные авто:

  1. BMW i3 (2013-2022) — 97,4%.
  2. BMW i4 (2021) — 96,8%.
  3. Nissan Leaf (2018-2024) — 96,5%.

Наименее надежные авто:

  1. Hyundai Ioniq Electric (2016-2022) — 80,1%.
  2. Hyundai Ioniq 5 (2021) — 80,7%.
  3. Porsche Taycan (2020) — 81,2%.

Электрокроссоверы

Самые надежные авто:

  1. Kia EV3 (2024) — 100%.
  2. Renault Scenic (2024) — 97,5%.
  3. Tesla Model Y (2022) — 97,1%.

Наименее надежные авто:

  1. Volkswagen ID 4 (2021) — 79,6%.
  2. Nissan Ariya (2022) — 80,9%.
  3. BMW iX (2021) — 81,0%.
Toyota GR Yaris
Заряженный хэтчбек Toyota GR Yaris поражает надежностью
Фото: Toyota

Спортивные модели

Самые надежные авто:

  1. Toyota GR Yaris (2020) — 100%.
  2. BMW 4 серии — 98,5%.
  3. Toyota GR86 (2022) — 97,9%.

Наименее надежные авто:

  1. Porsche Taycan (2020) — 81,2%.
  2. Jaguar F-Type (2013-2024) — 81,9%.
  3. Porsche 718 Boxster/Cayman (2016-2025) — 89,8%.

Ранее Фокус рассказывал о брендах авто, которые имеют самых преданных владельцев.

Также мы писали о моделях автомобилей, способных проехать более 600 000 км.