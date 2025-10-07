Британские эксперты определили самые надежные и наименее надежные авто 2025 года (фото)
В Великобритании провели масштабное исследование надежности новых автомобилей. Оказалось, что ряд моделей возрастом до 2 лет вообще не ломаются.
Самые надежные и наименее надежные марки и модели авто на рынке определили эксперты WhatCar. Результаты оказались довольно интересными.
В рамках исследования опросили 32 000 владельцев авто в возрасте до 2 лет. Их попросили рассказать о проблемах или неисправностях их машин, если те имели место.
Именно процент проблемных авто и стал основным показателем при создании рейтинга надежности. Наименее проблемными являются автомобили Honda.
Топ 10 производителей самых надежных авто:
- Honda — рейтинг надежности 99,6%.
- Mini — 96,4%.
- Suzuki — 95,7%.
- Toyota — 95,2%.
- Opel/Vauxhall — 95,1%.
- BMW — 94,6%.
- Tesla — 94,5%.
- Kia — 94,4%.
- Lexus — 94,2%.
- Citroen — 93,9%.
Кроме того, определили наиболее и наименее надежные авто в разных классах. Некоторые из них имеют рейтинг надежности 100%.
Субкомпактные модели
Самые надежные авто:
- Hyundai i10 (2020) — 100%.
- Toyota Aygo X (2022+) — 99,7%
- Mini (2014-2024) — 99,1%.
Наименее надежные авто:
- Renault Zoe (2013-2024) — 85,1%.
- Opel/Vauxhall Corsa Electric — 87,6%.
- MG 3 — 87,9%.
Компактные модели
Самые надежные авто:
- Kia Ceed (2018-2025) — 98,8%.
- BMW i3 (2013-2022) — 97,4%.
- Honda Civic (2022+) — 97,3%.
Наименее надежные авто:
- Hyundai Ioniq Electric (2016-2022) — 80,1%.
- Hyundai Ioniq 5 (2021) — 80,7%.
- Volkswagen Golf 8 (2020) — 82,2%.
Авто бизнес класса
Самые надежные авто:
- Alfa Romeo Giulia (2016) — 98,2%.
- BMW 3 Series (2019) — 98,0%.
- Skoda Superb TDI (2015-2024) — 98,0%.
Наименее надежные авто:
- Mercedes-Benz C-Class (2021) — 76,3%.
- Volvo S90/V90 (2016) — 76,7%.
- Skoda Superb TSI (2015-2024) — 76,7%.
Компактные кроссоверы
Самые надежные авто:
- Kia EV3 (2024) — 100%.
- Volkswagen T-Roc (2018) — 99,0%.
- Hyundai Kona Hybrid (2019) — 98,7%.
Наименее надежные авто:
- Nissan Juke (2019) — 55,2%.
- Lexus LBX (2023) — 81,9%.
- Nissan Juke Hybrid (2022) — 89,0%.
Семейные кроссоверы
Самые надежные авто:
- Opel/Vauxhall Grandland (2024) — 99,6%.
- Toyota RAV4 (2019) — 99,2%.
- Porsche Macan (2014) — 99,0%.
Наименее надежные авто:
- Volkswagen Tiguan (2024) — 81%.
- Kia Sportage (2016-2021) — 72,9%.
- Mazda CX-60 (2022) — 76,2%.
Премиальные кроссоверы
Самые надежные авто:
- Lexus RX (2016-2022) — 98%.
- BMW X5 (2018) — 96,2%.
- Range Rover Sport (2013-2022) — 94,9%.
Наименее надежные авто:
- Audi Q7 (2015) — 78,6%.
- BMW iX (2021) — 81,0%.
- Mercedes-Benz GLE (2018) — 82,0%.
Семиместные кроссоверы
Самые надежные авто:
- Hyundai Santa Fe (2018-2024) — 100%.
- Skoda Kodiaq (2016-2024) — 97,8%.
- Mercedes-Benz GLB (2019) — 96,0%.
Наименее надежные авто:
- Audi Q7 (2015) — 78,6%.
- Land Rover Discovery Sport (2014) — 81,8%.
- Seat Tarraco (2018) — 84,9%.
Электромобили
Самые надежные авто:
- BMW i3 (2013-2022) — 97,4%.
- BMW i4 (2021) — 96,8%.
- Nissan Leaf (2018-2024) — 96,5%.
Наименее надежные авто:
- Hyundai Ioniq Electric (2016-2022) — 80,1%.
- Hyundai Ioniq 5 (2021) — 80,7%.
- Porsche Taycan (2020) — 81,2%.
Электрокроссоверы
Самые надежные авто:
- Kia EV3 (2024) — 100%.
- Renault Scenic (2024) — 97,5%.
- Tesla Model Y (2022) — 97,1%.
Наименее надежные авто:
- Volkswagen ID 4 (2021) — 79,6%.
- Nissan Ariya (2022) — 80,9%.
- BMW iX (2021) — 81,0%.
Спортивные модели
Самые надежные авто:
- Toyota GR Yaris (2020) — 100%.
- BMW 4 серии — 98,5%.
- Toyota GR86 (2022) — 97,9%.
Наименее надежные авто:
- Porsche Taycan (2020) — 81,2%.
- Jaguar F-Type (2013-2024) — 81,9%.
- Porsche 718 Boxster/Cayman (2016-2025) — 89,8%.
Ранее Фокус рассказывал о брендах авто, которые имеют самых преданных владельцев.
Также мы писали о моделях автомобилей, способных проехать более 600 000 км.