Британські експерти визначили найнадійніші та найменш надійні авто 2025 року (фото)

найнадійніші авто
У Великій Британії провели масштабне дослідження надійності авто

У Великій Британії провели масштабне дослідження надійності нових автомобілів. Виявилося, що низка моделей віком до 2 років взагалі не ламаються.

Найнадійніші та найменш надійні марки та моделі авто на ринку визначили експерти WhatCar. Результати виявилися доволі цікавими.

У рамках дослідження опитали 32 000 власників авто віком до 2 років. Їх попросили розповісти про проблеми чи несправності їхніх машин, якщо ті мали місце.

Саме відсоток проблемних авто і став основним показником при створенні рейтингу надійності. Найменш проблемними є автомобілі Honda.

Топ 10 виробників найнадійніших авто:

  1. Honda – рейтинг надійності 99,6%.
  2. Mini – 96,4%.
  3. Suzuki – 95,7%.
  4. Toyota – 95,2%.
  5. Opel/Vauxhall – 95,1%.
  6. BMW – 94,6%.
  7. Tesla – 94,5%.
  8. Kia – 94,4%.
  9. Lexus – 94,2%.
  10. Citroen – 93,9%.

Крім того, визначили найбільш і найменш надійні авто в різних класах. Деякі з них мають рейтинг надійності 100%.

Hyundai i10
Hyundai i10 є безпроблемним
Фото: Hyundai

Субкомпактні моделі

Найнадійніші авто:

  1. Hyundai i10 (2020) – 100%.
  2. Toyota Aygo X (2022+) – 99,7%
  3. Mini (2014-2024) – 99,1%.

Найменш надійні авто:

  1. Renault Zoe (2013-2024) – 85,1%.
  2. Opel/Vauxhall Corsa Electric – 87,6%.
  3. MG 3 – 87,9%.

Компактні моделі

Найнадійніші авто:

  1. Kia Ceed (2018-2025) – 98,8%.
  2. BMW i3 (2013-2022) – 97,4%.
  3. Honda Civic (2022+) – 97,3%.

Найменш надійні авто:

  1. Hyundai Ioniq Electric (2016-2022) – 80,1%.
  2. Hyundai Ioniq 5 (2021) – 80,7%.
  3. Volkswagen Golf 8 (2020) – 82,2%.

Авто бізнес класу

Найнадійніші авто:

  1. Alfa Romeo Giulia (2016) – 98,2%.
  2. BMW 3 Series (2019) – 98,0%.
  3. Skoda Superb TDI (2015-2024) – 98,0%.

Найменш надійні авто:

  1. Mercedes-Benz C-Class (2021) – 76,3%.
  2. Volvo S90/V90 (2016) – 76,7%.
  3. Skoda Superb TSI (2015-2024) – 76,7%.
Kia EV3
В Kia EV3 не зафіксовано несправностей
Фото: Kia

Компактні кросовери

Найнадійніші авто:

  1. Kia EV3 (2024) – 100%.
  2. Volkswagen T-Roc (2018) – 99,0%.
  3. Hyundai Kona Hybrid (2019) – 98,7%.

Найменш надійні авто:

  1. Nissan Juke (2019) – 55,2%.
  2. Lexus LBX (2023) – 81,9%.
  3. Nissan Juke Hybrid (2022) – 89,0%.

Сімейні кросовери

Найнадійніші авто:

  1. Opel/Vauxhall Grandland (2024) – 99,6%.
  2. Toyota RAV4 (2019) – 99,2%.
  3. Porsche Macan (2014) – 99,0%.
Найменш надійні авто:

  1. Volkswagen Tiguan (2024) – 81%.
  2. Kia Sportage (2016-2021) – 72,9%.
  3. Mazda CX-60 (2022) – 76,2%.

Преміальні кросовери

Найнадійніші авто:

  1. Lexus RX (2016-2022) – 98%.
  2. BMW X5 (2018) – 96,2%.
  3. Range Rover Sport (2013-2022) – 94,9%.

Найменш надійні авто:

  1. Audi Q7 (2015) – 78,6%.
  2. BMW iX (2021) – 81,0%.
  3. Mercedes-Benz GLE (2018) – 82,0%.
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe має рейтинг надійності 100%
Фото: Hyundai

Семимісні кросовери

Найнадійніші авто:

  1. Hyundai Santa Fe (2018-2024) – 100%.
  2. Skoda Kodiaq (2016-2024) – 97,8%.
  3. Mercedes-Benz GLB (2019) – 96,0%.

Найменш надійні авто:

  1. Audi Q7 (2015) – 78,6%.
  2. Land Rover Discovery Sport (2014) – 81,8%.
  3. Seat Tarraco (2018) – 84,9%.
Електромобілі

Найнадійніші авто:

  1. BMW i3 (2013-2022) – 97,4%.
  2. BMW i4 (2021) – 96,8%.
  3. Nissan Leaf (2018-2024) – 96,5%.

Найменш надійні авто:

  1. Hyundai Ioniq Electric (2016-2022) – 80,1%.
  2. Hyundai Ioniq 5 (2021) – 80,7%.
  3. Porsche Taycan (2020) – 81,2%.

Електрокросовери

Найнадійніші авто:

  1. Kia EV3 (2024) – 100%.
  2. Renault Scenic (2024) – 97,5%.
  3. Tesla Model Y (2022) – 97,1%.

Найменш надійні авто:

  1. Volkswagen ID 4 (2021) – 79,6%.
  2. Nissan Ariya (2022) – 80,9%.
  3. BMW iX (2021) – 81,0%.
Toyota GR Yaris
Заряджений хетчбек Toyota GR Yaris вражає надійністю
Фото: Toyota

Спортивні моделі

Найнадійніші авто:

  1. Toyota GR Yaris (2020) – 100%.
  2. BMW 4 Series – 98,5%.
  3. Toyota GR86 (2022) – 97,9%.

Найменш надійні авто:

  1. Porsche Taycan (2020) – 81,2%.
  2. Jaguar F-Type (2013-2024) – 81,9%.
  3. Porsche 718 Boxster/Cayman (2016-2025) – 89,8%.

Раніше Фокус розповідав про бренди авто, які мають найвідданіших власників.

Також ми писали про моделі автомобілів, здатні проїхати понад 600 000 км.