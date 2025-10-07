Британські експерти визначили найнадійніші та найменш надійні авто 2025 року (фото)
У Великій Британії провели масштабне дослідження надійності нових автомобілів. Виявилося, що низка моделей віком до 2 років взагалі не ламаються.
Найнадійніші та найменш надійні марки та моделі авто на ринку визначили експерти WhatCar. Результати виявилися доволі цікавими.
У рамках дослідження опитали 32 000 власників авто віком до 2 років. Їх попросили розповісти про проблеми чи несправності їхніх машин, якщо ті мали місце.
Саме відсоток проблемних авто і став основним показником при створенні рейтингу надійності. Найменш проблемними є автомобілі Honda.
Топ 10 виробників найнадійніших авто:
- Honda – рейтинг надійності 99,6%.
- Mini – 96,4%.
- Suzuki – 95,7%.
- Toyota – 95,2%.
- Opel/Vauxhall – 95,1%.
- BMW – 94,6%.
- Tesla – 94,5%.
- Kia – 94,4%.
- Lexus – 94,2%.
- Citroen – 93,9%.
Крім того, визначили найбільш і найменш надійні авто в різних класах. Деякі з них мають рейтинг надійності 100%.
Субкомпактні моделі
Найнадійніші авто:
- Hyundai i10 (2020) – 100%.
- Toyota Aygo X (2022+) – 99,7%
- Mini (2014-2024) – 99,1%.
Найменш надійні авто:
- Renault Zoe (2013-2024) – 85,1%.
- Opel/Vauxhall Corsa Electric – 87,6%.
- MG 3 – 87,9%.
Компактні моделі
Найнадійніші авто:
- Kia Ceed (2018-2025) – 98,8%.
- BMW i3 (2013-2022) – 97,4%.
- Honda Civic (2022+) – 97,3%.
Найменш надійні авто:
- Hyundai Ioniq Electric (2016-2022) – 80,1%.
- Hyundai Ioniq 5 (2021) – 80,7%.
- Volkswagen Golf 8 (2020) – 82,2%.
Авто бізнес класу
Найнадійніші авто:
- Alfa Romeo Giulia (2016) – 98,2%.
- BMW 3 Series (2019) – 98,0%.
- Skoda Superb TDI (2015-2024) – 98,0%.
Найменш надійні авто:
- Mercedes-Benz C-Class (2021) – 76,3%.
- Volvo S90/V90 (2016) – 76,7%.
- Skoda Superb TSI (2015-2024) – 76,7%.
Компактні кросовери
Найнадійніші авто:
- Kia EV3 (2024) – 100%.
- Volkswagen T-Roc (2018) – 99,0%.
- Hyundai Kona Hybrid (2019) – 98,7%.
Найменш надійні авто:
- Nissan Juke (2019) – 55,2%.
- Lexus LBX (2023) – 81,9%.
- Nissan Juke Hybrid (2022) – 89,0%.
Сімейні кросовери
Найнадійніші авто:
- Opel/Vauxhall Grandland (2024) – 99,6%.
- Toyota RAV4 (2019) – 99,2%.
- Porsche Macan (2014) – 99,0%.
Найменш надійні авто:
- Volkswagen Tiguan (2024) – 81%.
- Kia Sportage (2016-2021) – 72,9%.
- Mazda CX-60 (2022) – 76,2%.
Преміальні кросовери
Найнадійніші авто:
- Lexus RX (2016-2022) – 98%.
- BMW X5 (2018) – 96,2%.
- Range Rover Sport (2013-2022) – 94,9%.
Найменш надійні авто:
- Audi Q7 (2015) – 78,6%.
- BMW iX (2021) – 81,0%.
- Mercedes-Benz GLE (2018) – 82,0%.
Семимісні кросовери
Найнадійніші авто:
- Hyundai Santa Fe (2018-2024) – 100%.
- Skoda Kodiaq (2016-2024) – 97,8%.
- Mercedes-Benz GLB (2019) – 96,0%.
Найменш надійні авто:
- Audi Q7 (2015) – 78,6%.
- Land Rover Discovery Sport (2014) – 81,8%.
- Seat Tarraco (2018) – 84,9%.
Електромобілі
Найнадійніші авто:
- BMW i3 (2013-2022) – 97,4%.
- BMW i4 (2021) – 96,8%.
- Nissan Leaf (2018-2024) – 96,5%.
Найменш надійні авто:
- Hyundai Ioniq Electric (2016-2022) – 80,1%.
- Hyundai Ioniq 5 (2021) – 80,7%.
- Porsche Taycan (2020) – 81,2%.
Електрокросовери
Найнадійніші авто:
- Kia EV3 (2024) – 100%.
- Renault Scenic (2024) – 97,5%.
- Tesla Model Y (2022) – 97,1%.
Найменш надійні авто:
- Volkswagen ID 4 (2021) – 79,6%.
- Nissan Ariya (2022) – 80,9%.
- BMW iX (2021) – 81,0%.
Спортивні моделі
Найнадійніші авто:
- Toyota GR Yaris (2020) – 100%.
- BMW 4 Series – 98,5%.
- Toyota GR86 (2022) – 97,9%.
Найменш надійні авто:
- Porsche Taycan (2020) – 81,2%.
- Jaguar F-Type (2013-2024) – 81,9%.
- Porsche 718 Boxster/Cayman (2016-2025) – 89,8%.
