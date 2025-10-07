Британські експерти визначили найнадійніші та найменш надійні авто 2025 року (фото)

У Великій Британії провели масштабне дослідження надійності нових автомобілів. Виявилося, що низка моделей віком до 2 років взагалі не ламаються.

Найнадійніші та найменш надійні марки та моделі авто на ринку визначили експерти WhatCar. Результати виявилися доволі цікавими.

У рамках дослідження опитали 32 000 власників авто віком до 2 років. Їх попросили розповісти про проблеми чи несправності їхніх машин, якщо ті мали місце.

Саме відсоток проблемних авто і став основним показником при створенні рейтингу надійності. Найменш проблемними є автомобілі Honda.

Топ 10 виробників найнадійніших авто:

Honda – рейтинг надійності 99,6%. Mini – 96,4%. Suzuki – 95,7%. Toyota – 95,2%. Opel/Vauxhall – 95,1%. BMW – 94,6%. Tesla – 94,5%. Kia – 94,4%. Lexus – 94,2%. Citroen – 93,9%.

Крім того, визначили найбільш і найменш надійні авто в різних класах. Деякі з них мають рейтинг надійності 100%.

Hyundai i10 є безпроблемним Фото: Hyundai

Субкомпактні моделі

Найнадійніші авто:

Hyundai i10 (2020) – 100%. Toyota Aygo X (2022+) – 99,7% Mini (2014-2024) – 99,1%.

Найменш надійні авто:

Renault Zoe (2013-2024) – 85,1%. Opel/Vauxhall Corsa Electric – 87,6%. MG 3 – 87,9%.

Компактні моделі

Найнадійніші авто:

Kia Ceed (2018-2025) – 98,8%. BMW i3 (2013-2022) – 97,4%. Honda Civic (2022+) – 97,3%.

Найменш надійні авто:

Hyundai Ioniq Electric (2016-2022) – 80,1%. Hyundai Ioniq 5 (2021) – 80,7%. Volkswagen Golf 8 (2020) – 82,2%.

Авто бізнес класу

Найнадійніші авто:

Alfa Romeo Giulia (2016) – 98,2%. BMW 3 Series (2019) – 98,0%. Skoda Superb TDI (2015-2024) – 98,0%.

Найменш надійні авто:

Mercedes-Benz C-Class (2021) – 76,3%. Volvo S90/V90 (2016) – 76,7%. Skoda Superb TSI (2015-2024) – 76,7%.

В Kia EV3 не зафіксовано несправностей Фото: Kia

Компактні кросовери

Найнадійніші авто:

Kia EV3 (2024) – 100%. Volkswagen T-Roc (2018) – 99,0%. Hyundai Kona Hybrid (2019) – 98,7%.

Найменш надійні авто:

Nissan Juke (2019) – 55,2%. Lexus LBX (2023) – 81,9%. Nissan Juke Hybrid (2022) – 89,0%.

Сімейні кросовери

Найнадійніші авто:

Opel/Vauxhall Grandland (2024) – 99,6%. Toyota RAV4 (2019) – 99,2%. Porsche Macan (2014) – 99,0%.

Важливо

Революційні зміни: тест-драйв нового кросовера Opel Grandland

Найменш надійні авто:

Volkswagen Tiguan (2024) – 81%. Kia Sportage (2016-2021) – 72,9%. Mazda CX-60 (2022) – 76,2%.

Преміальні кросовери

Найнадійніші авто:

Lexus RX (2016-2022) – 98%. BMW X5 (2018) – 96,2%. Range Rover Sport (2013-2022) – 94,9%.

Найменш надійні авто:

Audi Q7 (2015) – 78,6%. BMW iX (2021) – 81,0%. Mercedes-Benz GLE (2018) – 82,0%.

Hyundai Santa Fe має рейтинг надійності 100% Фото: Hyundai

Семимісні кросовери

Найнадійніші авто:

Hyundai Santa Fe (2018-2024) – 100%. Skoda Kodiaq (2016-2024) – 97,8%. Mercedes-Benz GLB (2019) – 96,0%.

Найменш надійні авто:

Audi Q7 (2015) – 78,6%. Land Rover Discovery Sport (2014) – 81,8%. Seat Tarraco (2018) – 84,9%.

Важливо

Оригінальний і практичний: тест-драйв нового Hyundai Santa Fe

Електромобілі

Найнадійніші авто:

BMW i3 (2013-2022) – 97,4%. BMW i4 (2021) – 96,8%. Nissan Leaf (2018-2024) – 96,5%.

Найменш надійні авто:

Hyundai Ioniq Electric (2016-2022) – 80,1%. Hyundai Ioniq 5 (2021) – 80,7%. Porsche Taycan (2020) – 81,2%.

Електрокросовери

Найнадійніші авто:

Kia EV3 (2024) – 100%. Renault Scenic (2024) – 97,5%. Tesla Model Y (2022) – 97,1%.

Найменш надійні авто:

Volkswagen ID 4 (2021) – 79,6%. Nissan Ariya (2022) – 80,9%. BMW iX (2021) – 81,0%.

Заряджений хетчбек Toyota GR Yaris вражає надійністю Фото: Toyota

Спортивні моделі

Найнадійніші авто:

Toyota GR Yaris (2020) – 100%. BMW 4 Series – 98,5%. Toyota GR86 (2022) – 97,9%.

Найменш надійні авто:

Porsche Taycan (2020) – 81,2%. Jaguar F-Type (2013-2024) – 81,9%. Porsche 718 Boxster/Cayman (2016-2025) – 89,8%.

Раніше Фокус розповідав про бренди авто, які мають найвідданіших власників.

Також ми писали про моделі автомобілів, здатні проїхати понад 600 000 км.