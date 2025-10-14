Немецкие эксперты определили лучшие авто года: доминируют электромобили и кроссоверы (фото)
Объявлены претенденты на звание лучшего авто года в Германии. За победу поборются пять моделей, четыре из которых являются электрокарами.
В финал конкурса German Car of the Year (GCOTY) вышли модели разных ценовых категорий, однако подавляющее большинство из них — кроссоверы и электромобили. Об этом сообщает сайт Motor1.
Примечательно, что среди финалистов в этом году нет ни одной немецкой модели. Каждый из них победил в своей категории:
- лучшее бюджетное авто (стоимостью до 25 000 евро) — Dacia Bigster;
- лучшее авто компактного класса (до 40 000 евро) — Skoda Elroq;
- лучшее премиальное авто (40 000 — 70 000 евро) — Hyundai Ioniq 9;
- лучшее люксовое авто (свыше 70 000 евро) — Cadillac Vistiq;
- лучшее спортивное авто — Lucid Air Sapphire.
Лучшее авто года в Германии выберут из финалистов после серии тест-драйвов и официально объявят 17 ноября.
Конкурс German Car of the Year проводится с 2017 года. Лучшие авто года в Германии выбирает экспертное жюри из 40 профессиональных автожурналистов. В прошлом году победителем стал новый BMW 5 Series.
