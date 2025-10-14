Немецкие эксперты определили лучшие авто года: доминируют электромобили и кроссоверы (фото)

Объявлены претенденты на звание лучшего авто года в Германии. За победу поборются пять моделей, четыре из которых являются электрокарами.

Related video

В финал конкурса German Car of the Year (GCOTY) вышли модели разных ценовых категорий, однако подавляющее большинство из них — кроссоверы и электромобили. Об этом сообщает сайт Motor1.

Dacia Bigster Skoda Elroq Hyundai Ioniq 9 Cadillac Vistiq Lucid Air Sapphire

Примечательно, что среди финалистов в этом году нет ни одной немецкой модели. Каждый из них победил в своей категории:

лучшее бюджетное авто (стоимостью до 25 000 евро) — Dacia Bigster;

лучшее авто компактного класса (до 40 000 евро) — Skoda Elroq;

лучшее премиальное авто (40 000 — 70 000 евро) — Hyundai Ioniq 9;

лучшее люксовое авто (свыше 70 000 евро) — Cadillac Vistiq;

лучшее спортивное авто — Lucid Air Sapphire.

Важно

Идеально подходят для семьи: эксперты назвали лучшие электрокроссоверы 2025 года (фото)

Лучшее авто года в Германии выберут из финалистов после серии тест-драйвов и официально объявят 17 ноября.

Конкурс German Car of the Year проводится с 2017 года. Лучшие авто года в Германии выбирает экспертное жюри из 40 профессиональных автожурналистов. В прошлом году победителем стал новый BMW 5 Series.

Ранее Фокус рассказывал о самых надежных новых автомобилях по мнению британских экспертов.

Также мы писали о популярных автомобилях, которые специалисты советуют избегать.