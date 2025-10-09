Идеально подходят для семьи: эксперты назвали лучшие электрокроссоверы 2025 года (фото)

В 2025 году выбор семейных электрокроссоверов как никогда широк. Специалисты определили лучшие модели с практичным салоном и большим запасом хода.

Related video

Лучшие электрокроссоверы определил британский сайт WhatCar. Его команда провела тест-драйвы моделей этого класса и выбрала 10 лидеров.

Во время тестов эксперты обращали внимание, прежде всего, на запас хода электромобилей, а также на их внутреннее пространство, ведь для семейных моделей это важный параметр.

10 место — Kia EV6

Kia EV6 Фото: Kia

Электромобиль Kia EV6 лучше выбирать в заднеприводном исполнении. Эта версия не настолько мощная, но в реальных условиях легко преодолевает 480 км. У него немало места для ног на заднем ряду, хотя запас над головой небольшой.

Плюсы:

большой запас хода;

немало места для ног сзади.

Минусы:

маленький багажник;

дорогие топовые версии.

9 место — Audi Q4 e-tron

Audi Q4 e-tron Фото: Audi

Премиальный собрат Volkswagen ID.4 имеет просторный салон с качественной внутренней отделкой и большой 520-литровый багажник. К тому же, в Audi Q4 e-tron продуманное рабочее место.

Плюсы:

хорошо настроенное шасси;

просторный качественный салон.

Минусы:

базовая версия имеет малый запас хода.

8 место — Skoda Enyaq

Skoda Enyaq Фото: Skoda

Электрокроссовер Skoda Enyaq — одна из самых просторных моделей своего класса. К тому же, салон авто практичный и продуманный, а багажник немалый — 585 л. Запас хода Skoda Enyaq достигает 580 км.

Плюсы:

практичный салон;

большой запас хода.

Минусы:

неинформативные тормоза.

Важно

На украинский рынок выходит первый электрокроссовер Skoda: подробности и цены (фото)

7 место — MG S5

MG S5 Фото: MG

Новый MG S5 — самый дешевый электрокроссовер в рейтинге. Лучше выбирать более мощный 228-сильный вариант Long Range с запасом хода 480 км. Авто имеет достаточно просторный салон и вместительный багажник.

Плюсы:

невысокая цена;

неплохая динамика.

Минусы:

жестковатая подвеска.

6 место — Porsche Macan

Porsche Macan Фото: Porsche

Электромобиль Porsche Macan порадует динамическими характеристиками, ведь даже базовая модель стартует до сотни за 5,7 с. К тому же, он отлично управляется. Вместе с тем кроссовер имеет практичный салон с очень качественной отделкой.

Плюсы:

превосходная динамика;

качественный салон;

неплохой запас хода.

Минусы:

высокая цена и дорогие опции.

5 место — Tesla Model Y

Tesla Model Y Фото: Tesla

Обновленный электрокроссовер Tesla Model Y остается стандартом в своем классе. У него неплохая динамика и немалый запас хода. Салон электрокара довольно просторный, но компоновка водительского места подойдет не всем.

Плюсы:

хорошая динамика;

большой запас хода.

Минусы:

жестковатая езда;

нетипичная компоновка водительского места.

4 место — Kia EV9

Kia EV9 Фото: Kia

Флагманский электрокроссовер Kia имеет очень просторный салон с тремя рядами кресел и большой багажник. Даже на третьем ряду кресел поместятся взрослые. Запас хода также неплохой — до 560 км.

Плюсы:

просторный салон;

богатое оснащение;

неплохой запас хода.

Минусы:

неинтересная управляемость;

качество внутреннего убранства.

3 место — BMW iX

BMW iX Фото: BMW

Электромобиль BMW iX выглядит как герой фантастического кино. У него просторный салон, современная мультимедийная система и 500-литровый багажник. Оптимальным является вариант xDrive45 на 402 л. с. с запасом хода 600 км.

Плюсы:

качественный просторный салон;

хорошая шумоизоляция;

продуманная мультимедиа.

Минусы:

низкая ликвидность;

пневмоподвеска стандартная только в топовой версии М70.

2 место — Renault Scenic E-Tech

Renault Scenic E-Tech Фото: Renault

Renault Scenic вернулся в формате семейного электрокроссовера с запасом хода до 613 км. 218-сильное авто не настолько быстрое как Tesla Model Y, однако просторное и богато оснащенное. К тому же, электрокар относительно недорогой.

Плюсы:

большой запас хода;

невысокая цена.

Минусы:

не очень быстрый;

неинформативная педаль тормоза.

1 место — Skoda Elroq

Skoda Elroq Фото: Skoda

Новый Skoda Elroq дешевле и меньше старшего брата Enyaq, однако также довольно просторный и практичный. У него продуманный интерьер с комфортным водительским местом и богатое оснащение. Лучшим является "дальнобойный" вариант 85 с запасом хода 560 км.

Плюсы:

невысокая цена;

комфортная езда;

просторный салон.

Минусы:

задний ряд не имеет регулировки.

Между прочим, недавно в Великобритании назвали самые надежные новые автомобили.

Также Фокус рассказывал об автобрендах, которые имеют самых преданных клиентов.