Идеально подходят для семьи: эксперты назвали лучшие электрокроссоверы 2025 года (фото)
В 2025 году выбор семейных электрокроссоверов как никогда широк. Специалисты определили лучшие модели с практичным салоном и большим запасом хода.
Лучшие электрокроссоверы определил британский сайт WhatCar. Его команда провела тест-драйвы моделей этого класса и выбрала 10 лидеров.
Во время тестов эксперты обращали внимание, прежде всего, на запас хода электромобилей, а также на их внутреннее пространство, ведь для семейных моделей это важный параметр.
10 место — Kia EV6
Электромобиль Kia EV6 лучше выбирать в заднеприводном исполнении. Эта версия не настолько мощная, но в реальных условиях легко преодолевает 480 км. У него немало места для ног на заднем ряду, хотя запас над головой небольшой.
Плюсы:
- большой запас хода;
- немало места для ног сзади.
Минусы:
- маленький багажник;
- дорогие топовые версии.
9 место — Audi Q4 e-tron
Премиальный собрат Volkswagen ID.4 имеет просторный салон с качественной внутренней отделкой и большой 520-литровый багажник. К тому же, в Audi Q4 e-tron продуманное рабочее место.
Плюсы:
- хорошо настроенное шасси;
- просторный качественный салон.
Минусы:
- базовая версия имеет малый запас хода.
8 место — Skoda Enyaq
Электрокроссовер Skoda Enyaq — одна из самых просторных моделей своего класса. К тому же, салон авто практичный и продуманный, а багажник немалый — 585 л. Запас хода Skoda Enyaq достигает 580 км.
Плюсы:
- практичный салон;
- большой запас хода.
Минусы:
- неинформативные тормоза.
7 место — MG S5
Новый MG S5 — самый дешевый электрокроссовер в рейтинге. Лучше выбирать более мощный 228-сильный вариант Long Range с запасом хода 480 км. Авто имеет достаточно просторный салон и вместительный багажник.
Плюсы:
- невысокая цена;
- неплохая динамика.
Минусы:
- жестковатая подвеска.
6 место — Porsche Macan
Электромобиль Porsche Macan порадует динамическими характеристиками, ведь даже базовая модель стартует до сотни за 5,7 с. К тому же, он отлично управляется. Вместе с тем кроссовер имеет практичный салон с очень качественной отделкой.
Плюсы:
- превосходная динамика;
- качественный салон;
- неплохой запас хода.
Минусы:
- высокая цена и дорогие опции.
5 место — Tesla Model Y
Обновленный электрокроссовер Tesla Model Y остается стандартом в своем классе. У него неплохая динамика и немалый запас хода. Салон электрокара довольно просторный, но компоновка водительского места подойдет не всем.
Плюсы:
- хорошая динамика;
- большой запас хода.
Минусы:
- жестковатая езда;
- нетипичная компоновка водительского места.
4 место — Kia EV9
Флагманский электрокроссовер Kia имеет очень просторный салон с тремя рядами кресел и большой багажник. Даже на третьем ряду кресел поместятся взрослые. Запас хода также неплохой — до 560 км.
Плюсы:
- просторный салон;
- богатое оснащение;
- неплохой запас хода.
Минусы:
- неинтересная управляемость;
- качество внутреннего убранства.
3 место — BMW iX
Электромобиль BMW iX выглядит как герой фантастического кино. У него просторный салон, современная мультимедийная система и 500-литровый багажник. Оптимальным является вариант xDrive45 на 402 л. с. с запасом хода 600 км.
Плюсы:
- качественный просторный салон;
- хорошая шумоизоляция;
- продуманная мультимедиа.
Минусы:
- низкая ликвидность;
- пневмоподвеска стандартная только в топовой версии М70.
2 место — Renault Scenic E-Tech
Renault Scenic вернулся в формате семейного электрокроссовера с запасом хода до 613 км. 218-сильное авто не настолько быстрое как Tesla Model Y, однако просторное и богато оснащенное. К тому же, электрокар относительно недорогой.
Плюсы:
- большой запас хода;
- невысокая цена.
Минусы:
- не очень быстрый;
- неинформативная педаль тормоза.
1 место — Skoda Elroq
Новый Skoda Elroq дешевле и меньше старшего брата Enyaq, однако также довольно просторный и практичный. У него продуманный интерьер с комфортным водительским местом и богатое оснащение. Лучшим является "дальнобойный" вариант 85 с запасом хода 560 км.
Плюсы:
- невысокая цена;
- комфортная езда;
- просторный салон.
Минусы:
- задний ряд не имеет регулировки.
Между прочим, недавно в Великобритании назвали самые надежные новые автомобили.
Также Фокус рассказывал об автобрендах, которые имеют самых преданных клиентов.