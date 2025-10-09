Ідеально підходять для сім'ї: експерти назвали кращі електрокросовери 2025 року (фото)

У 2025 році вибір сімейних електрокросоверів як ніколи широкий. Фахівці визначили найкращі моделі з практичним салоном і великим запасом ходу.

Найкращі електрокросовери визначив британський сайт WhatCar. Його команда провела тест-драйви моделей цього класу та обрала 10 лідерів.

Під час тестів експерти звертали увагу, передусім, на запас ходу електромобілів, а також на їх внутрішній простір, адже для сімейних моделей це важливий параметр.

10 місце – Kia EV6

Kia EV6 Фото: Kia

Електромобіль Kia EV6 краще обирати у задньопривідному виконанні. Ця версія не настільки потужна, але в реальних умовах легко долає 480 км. У нього чимало місця для ніг на задньому ряду, хоча запас над головою невеликий.

Плюси:

великий запас ходу;

чимало місця для ніг ззаду.

Мінуси:

маленький багажник;

дорогі топові версії.

9 місце – Audi Q4 e-tron

Audi Q4 e-tron Фото: Audi

Преміальний побратим Volkswagen ID.4 має просторий салон із якісним внутрішнім оздобленням та великий 520-літровий багажник. До того ж, в Audi Q4 e-tron продумане робоче місце.

Плюси:

добре налаштоване шасі;

просторий якісний салон.

Мінуси:

базова версія має малий запас ходу.

8 місце – Skoda Enyaq

Skoda Enyaq Фото: Skoda

Електрокросовер Skoda Enyaq – одна з найпросторіших моделей свого класу. До того ж, салон авто практичний і продуманий, а багажник чималий – 585 л. Запас ходу Skoda Enyaq сягає 580 км.

Плюси:

практичний салон;

великий запас ходу.

Мінуси:

неінформативні гальма.

7 місце – MG S5

MG S5 Фото: MG

Новий MG S5 – найдешевший електрокросовер у рейтингу. Краще обирати потужніший 228-сильний варіант Long Range із запасом ходу 480 км. Авто має досить просторий салон і місткий багажник.

Плюси:

невисока ціна;

непогана динаміка.

Мінуси:

жорсткувата підвіска.

6 місце – Porsche Macan

Porsche Macan Фото: Porsche

Електромобіль Porsche Macan порадує динамічними характеристиками, адже навіть базова модель стартує до сотні за 5,7 с. До того ж, він чудово керується. Разом із тим кросовер має практичний салон з дуже якісним оздобленням.

Плюси:

чудова динаміка;

якісний салон;

непоганий запас ходу.

Мінуси:

висока ціна і дорогі опції.

5 місце – Tesla Model Y

Tesla Model Y Фото: Tesla

Оновлений електрокросовер Tesla Model Y залишається стандартом у своєму класі. У нього непогана динаміка та чималий запас ходу. Салон електрокара доволі просторий, але компонування водійського місця підійде не всім.

Плюси:

хороша динаміка;

великий запас ходу.

Мінуси:

жорсткувата їзда;

нетипове компонування водійського місця.

4 місце – Kia EV9

Kia EV9 Фото: Kia

Флагманський електрокросовер Kia має дуже просторий салон із трьома рядами крісел та великий багажник. Навіть на третьому ряду крісел помістяться дорослі. Запас ходу також непоганий – до 560 км.

Плюси:

просторий салон;

багате оснащення;

непоганий запас ходу.

Мінуси:

нецікава керованість;

якість внутрішнього оздоблення.

3 місце – BMW iX

BMW iX Фото: BMW

Електромобіль BMW iX виглядає як герой фантастичного кіно. У нього просторий салон, сучасна мультимедійна система і 500-літровий багажник. Оптимальним є варіант xDrive45 на 402 к. с. із запасом ходу 600 км.

Плюси:

якісний просторий салон;

гарна шумоізоляція;

продумана мультимедіа.

Мінуси:

низька ліквідність;

пневмопідвіска стандартна лише в топовій версії М70.

2 місце – Renault Scenic E-Tech

Renault Scenic E-Tech Фото: Renault

Renault Scenic повернувся у форматі сімейного електрокросовера із запасом ходу до 613 км. 218-сильне авто не настільки швидке як Tesla Model Y, проте просторе і багато оснащене. До того ж, електрокар відносно недорогий.

Плюси:

великий запас ходу;

невисока ціна.

Мінуси:

не дуже швидкий;

неінформативна педаль гальм.

1 місце – Skoda Elroq

Skoda Elroq Фото: Skoda

Новий Skoda Elroq дешевший і менший за старшого брата Enyaq, проте також доволі просторий і практичний. У нього продуманий інтер’єр із комфортним водійським місцем та багате оснащення. Найкращим є "дальнобійний" варіант 85 із запасом ходу 560 км.

Плюси:

невисока ціна;

комфортна їзда;

просторий салон.

Мінуси:

задній ряд не має регулювання.

