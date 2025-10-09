Ідеально підходять для сім'ї: експерти назвали кращі електрокросовери 2025 року (фото)
У 2025 році вибір сімейних електрокросоверів як ніколи широкий. Фахівці визначили найкращі моделі з практичним салоном і великим запасом ходу.
Найкращі електрокросовери визначив британський сайт WhatCar. Його команда провела тест-драйви моделей цього класу та обрала 10 лідерів.
Під час тестів експерти звертали увагу, передусім, на запас ходу електромобілів, а також на їх внутрішній простір, адже для сімейних моделей це важливий параметр.
10 місце – Kia EV6
Електромобіль Kia EV6 краще обирати у задньопривідному виконанні. Ця версія не настільки потужна, але в реальних умовах легко долає 480 км. У нього чимало місця для ніг на задньому ряду, хоча запас над головою невеликий.
Плюси:
- великий запас ходу;
- чимало місця для ніг ззаду.
Мінуси:
- маленький багажник;
- дорогі топові версії.
9 місце – Audi Q4 e-tron
Преміальний побратим Volkswagen ID.4 має просторий салон із якісним внутрішнім оздобленням та великий 520-літровий багажник. До того ж, в Audi Q4 e-tron продумане робоче місце.
Плюси:
- добре налаштоване шасі;
- просторий якісний салон.
Мінуси:
- базова версія має малий запас ходу.
8 місце – Skoda Enyaq
Електрокросовер Skoda Enyaq – одна з найпросторіших моделей свого класу. До того ж, салон авто практичний і продуманий, а багажник чималий – 585 л. Запас ходу Skoda Enyaq сягає 580 км.
Плюси:
- практичний салон;
- великий запас ходу.
Мінуси:
- неінформативні гальма.
7 місце – MG S5
Новий MG S5 – найдешевший електрокросовер у рейтингу. Краще обирати потужніший 228-сильний варіант Long Range із запасом ходу 480 км. Авто має досить просторий салон і місткий багажник.
Плюси:
- невисока ціна;
- непогана динаміка.
Мінуси:
- жорсткувата підвіска.
6 місце – Porsche Macan
Електромобіль Porsche Macan порадує динамічними характеристиками, адже навіть базова модель стартує до сотні за 5,7 с. До того ж, він чудово керується. Разом із тим кросовер має практичний салон з дуже якісним оздобленням.
Плюси:
- чудова динаміка;
- якісний салон;
- непоганий запас ходу.
Мінуси:
- висока ціна і дорогі опції.
5 місце – Tesla Model Y
Оновлений електрокросовер Tesla Model Y залишається стандартом у своєму класі. У нього непогана динаміка та чималий запас ходу. Салон електрокара доволі просторий, але компонування водійського місця підійде не всім.
Плюси:
- хороша динаміка;
- великий запас ходу.
Мінуси:
- жорсткувата їзда;
- нетипове компонування водійського місця.
4 місце – Kia EV9
Флагманський електрокросовер Kia має дуже просторий салон із трьома рядами крісел та великий багажник. Навіть на третьому ряду крісел помістяться дорослі. Запас ходу також непоганий – до 560 км.
Плюси:
- просторий салон;
- багате оснащення;
- непоганий запас ходу.
Мінуси:
- нецікава керованість;
- якість внутрішнього оздоблення.
3 місце – BMW iX
Електромобіль BMW iX виглядає як герой фантастичного кіно. У нього просторий салон, сучасна мультимедійна система і 500-літровий багажник. Оптимальним є варіант xDrive45 на 402 к. с. із запасом ходу 600 км.
Плюси:
- якісний просторий салон;
- гарна шумоізоляція;
- продумана мультимедіа.
Мінуси:
- низька ліквідність;
- пневмопідвіска стандартна лише в топовій версії М70.
2 місце – Renault Scenic E-Tech
Renault Scenic повернувся у форматі сімейного електрокросовера із запасом ходу до 613 км. 218-сильне авто не настільки швидке як Tesla Model Y, проте просторе і багато оснащене. До того ж, електрокар відносно недорогий.
Плюси:
- великий запас ходу;
- невисока ціна.
Мінуси:
- не дуже швидкий;
- неінформативна педаль гальм.
1 місце – Skoda Elroq
Новий Skoda Elroq дешевший і менший за старшого брата Enyaq, проте також доволі просторий і практичний. У нього продуманий інтер’єр із комфортним водійським місцем та багате оснащення. Найкращим є "дальнобійний" варіант 85 із запасом ходу 560 км.
Плюси:
- невисока ціна;
- комфортна їзда;
- просторий салон.
Мінуси:
- задній ряд не має регулювання.
Між іншим, нещодавно у Великій Британії назвали найнадійніші нові автомобілі.
Також Фокус розповідав про автобренди, які мають найвідданіших клієнтів.