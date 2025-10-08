Больше проблем, чем удовольствия: эксперт назвал четыре популярных автомобиля, которых стоит избегать (фото)
Директор по продажам и маркетингу компании CFR Classic Джо Джиранда поделился своим опытом работы с автомобилями и рассказал, какие из популярных моделей он бы никогда не приобрел. Эксперт отметил, что даже среди бестселлеров есть авто, которые создают больше проблем, чем удовольствия от управления.
В интервью изданию GOBankingRates Джиранда отметил, что покупатели часто выбирают машину по дизайну, известному бренду или доступной цене, не учитывая ее реальную надежность. Однако механики, которые постоянно работают с различными моделями, видят недостатки изнутри — от высокой стоимости ремонта до низкого качества сборки.
Эксперт перечислил четыре популярных автомобиля, которых он лично избегает и советует другим не покупать.
Jeep Grand Cherokee
По мнению Джиранды, Jeep Grand Cherokee, несмотря на свою популярность, имеет значительные технические проблемы.
"Хотя эти Grand Cherokee достаточно известны, они страдают от сложных проблем с трансмиссией и двигателем", — сказал он.
Эксперт обратил внимание на модели 2011-2014 годов выпуска, которые, по его словам, часто имеют электрические неисправности.
"Итак, я рекомендую избегать дополнительного стресса из-за их сомнительной надежности", — добавил Джиранда.
Nissan Juke
Nissan Juke (2011-2017 годов) известен своим нестандартным дизайном, но, по словам Джиранды, он не обеспечивает должного комфорта во время движения.
"Бесступенчатая трансмиссия CVT у Juke — это хорошо известный недостаток, который может потребовать дорогостоящего ремонта в будущем", — пояснил он.
Специалист также отметил, что ограниченное пространство над головой и низкая стоимость перепродажи делают эту модель невыгодной.
"Еще хуже, ограниченное пространство над головой в сочетании с ниже средней стоимостью при перепродаже делает владение автомобилем далеко не выгодным", — подчеркнул Джиранда.
Крайслер Себринг
По словам эксперта, Chrysler Sebring (2001-2010 годов) имеет плохую репутацию из-за слабой инженерии и дизайна.
"Лучше всего держаться подальше от этой модели, поскольку частые поломки со стороны клиентов и низкое качество сборки в сочетании с неудобным интерьером оставляют желать лучшего", — отметил Джиранда.
Он подчеркнул, что проблемы с этой моделью чаще всего наблюдались именно в версиях, выпущенных в первом десятилетии 21 века.
Smart ForTwo
Smart ForTwo (2008-2015 годов) эксперт назвал удобным только для парковки, однако в повседневном пользовании — непрактичным.
"ForTwo легко парковаться благодаря его небольшим размерам. Однако, он остается непрактичным вариантом из-за медленного разгона, отсутствия функций безопасности и в целом неровной езды", — пояснил Джиранда.
Джиранда добавил, что высокая стоимость обслуживания и ненадежная работа делают эту модель невыгодной для владельцев.
"Высокая стоимость обслуживания в сочетании с ненадежной производительностью делает этот автомобиль совершенно не стоящим владения", — подытожил он.
Компания CFR Classic специализируется на международной транспортировке автомобилей и имеет большой опыт работы с американским рынком. Джо Джиранда более 20 лет занимается продажей, оценкой и логистикой авто, в частности премиум-класса и коллекционных моделей.
