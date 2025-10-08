Больше проблем, чем удовольствия: эксперт назвал четыре популярных автомобиля, которых стоит избегать (фото)

Директор по продажам и маркетингу компании CFR Classic Джо Джиранда поделился своим опытом работы с автомобилями и рассказал, какие из популярных моделей он бы никогда не приобрел. Эксперт отметил, что даже среди бестселлеров есть авто, которые создают больше проблем, чем удовольствия от управления.

В интервью изданию GOBankingRates Джиранда отметил, что покупатели часто выбирают машину по дизайну, известному бренду или доступной цене, не учитывая ее реальную надежность. Однако механики, которые постоянно работают с различными моделями, видят недостатки изнутри — от высокой стоимости ремонта до низкого качества сборки.

Эксперт перечислил четыре популярных автомобиля, которых он лично избегает и советует другим не покупать.

Jeep Grand Cherokee

Jeep Grand Cherokee 2014 г. Фото: Stellantis

По мнению Джиранды, Jeep Grand Cherokee, несмотря на свою популярность, имеет значительные технические проблемы.

"Хотя эти Grand Cherokee достаточно известны, они страдают от сложных проблем с трансмиссией и двигателем", — сказал он.

Эксперт обратил внимание на модели 2011-2014 годов выпуска, которые, по его словам, часто имеют электрические неисправности.

"Итак, я рекомендую избегать дополнительного стресса из-за их сомнительной надежности", — добавил Джиранда.

Nissan Juke

Nissan Juke Фото: Фокус

Nissan Juke (2011-2017 годов) известен своим нестандартным дизайном, но, по словам Джиранды, он не обеспечивает должного комфорта во время движения.

"Бесступенчатая трансмиссия CVT у Juke — это хорошо известный недостаток, который может потребовать дорогостоящего ремонта в будущем", — пояснил он.

Специалист также отметил, что ограниченное пространство над головой и низкая стоимость перепродажи делают эту модель невыгодной.

"Еще хуже, ограниченное пространство над головой в сочетании с ниже средней стоимостью при перепродаже делает владение автомобилем далеко не выгодным", — подчеркнул Джиранда.

Крайслер Себринг

Крайслер Себринг 2008 г. Фото: Getty Images

По словам эксперта, Chrysler Sebring (2001-2010 годов) имеет плохую репутацию из-за слабой инженерии и дизайна.

"Лучше всего держаться подальше от этой модели, поскольку частые поломки со стороны клиентов и низкое качество сборки в сочетании с неудобным интерьером оставляют желать лучшего", — отметил Джиранда.

Он подчеркнул, что проблемы с этой моделью чаще всего наблюдались именно в версиях, выпущенных в первом десятилетии 21 века.

Smart ForTwo

Smart Fortwo Фото: Smart

Smart ForTwo (2008-2015 годов) эксперт назвал удобным только для парковки, однако в повседневном пользовании — непрактичным.

"ForTwo легко парковаться благодаря его небольшим размерам. Однако, он остается непрактичным вариантом из-за медленного разгона, отсутствия функций безопасности и в целом неровной езды", — пояснил Джиранда.

Джиранда добавил, что высокая стоимость обслуживания и ненадежная работа делают эту модель невыгодной для владельцев.

"Высокая стоимость обслуживания в сочетании с ненадежной производительностью делает этот автомобиль совершенно не стоящим владения", — подытожил он.

Компания CFR Classic специализируется на международной транспортировке автомобилей и имеет большой опыт работы с американским рынком. Джо Джиранда более 20 лет занимается продажей, оценкой и логистикой авто, в частности премиум-класса и коллекционных моделей.

