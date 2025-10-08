Більше проблем, ніж задоволення: експерт назвав чотири популярні автівки, яких варто уникати (фото)

Директор з продажу та маркетингу компанії CFR Classic Джо Джіранда поділився своїм досвідом роботи з автомобілями та розповів, які з популярних моделей він би ніколи не придбав. Експерт зазначив, що навіть серед бестселерів є авто, які створюють більше проблем, ніж задоволення від керування.

В інтерв’ю виданню GOBankingRates Джіранда зазначив, що покупці часто обирають машину за дизайном, відомим брендом або доступною ціною, не враховуючи її реальну надійність. Проте механіки, які постійно працюють із різними моделями, бачать недоліки зсередини — від високої вартості ремонту до низької якості збірки.

Експерт перелічив чотири популярні автомобілі, яких він особисто уникає та радить іншим не купувати.

Jeep Grand Cherokee

Jeep Grand Cherokee 2014 Фото: Stellantis

На думку Джіранди, Jeep Grand Cherokee, попри свою популярність, має значні технічні проблеми.

"Хоча ці Grand Cherokee досить відомі, вони страждають від складних проблем із трансмісією та двигуном", — сказав він.

Експерт звернув увагу на моделі 2011–2014 років випуску, які, за його словами, часто мають електричні несправності.

"Отже, я рекомендую уникати додаткового стресу через їхню сумнівну надійність", — додав Джіранда.

Nissan Juke

Nissan Juke Фото: Фокус

Nissan Juke (2011–2017 років) відомий своїм нестандартним дизайном, але, за словами Джіранди, він не забезпечує належного комфорту під час руху.

"Безступенева трансмісія CVT у Juke — це добре відомий недолік, який може потребувати дорогого ремонту в майбутньому", — пояснив він.

Фахівець також зазначив, що обмежений простір над головою та низька вартість перепродажу роблять цю модель невигідною.

"Ще гірше, обмежений простір над головою в поєднанні з нижчою за середню вартістю при перепродажі робить володіння автомобілем далеко не вигідним", — наголосив Джіранда.

Chrysler Sebring

Chrysler Sebring 2008 Фото: Getty Images

За словами експерта, Chrysler Sebring (2001–2010 років) має погану репутацію через слабку інженерію та дизайн.

"Найкраще триматися якомога далі від цієї моделі, оскільки часті ламання з боку клієнтів та низька якість збірки в поєднанні з незручним інтер’єром залишають бажати кращого", — зазначив Джіранда.

Він підкреслив, що проблеми з цією моделлю найчастіше спостерігалися саме у версіях, випущених у першому десятилітті 21 століття.

Smart ForTwo

Smart Fortwo Фото: Smart

Smart ForTwo (2008–2015 років) експерт назвав зручним лише для паркування, проте у повсякденному користуванні — непрактичним.

"ForTwo легко паркуватися завдяки його невеликим розмірам. Проте, він залишається непрактичним варіантом через повільне розганяння, відсутність функцій безпеки та загалом нерівну їзду", — пояснив Джіранда.

Джіранда додав, що висока вартість обслуговування та ненадійна робота роблять цю модель невигідною для власників.

"Висока вартість обслуговування в поєднанні з ненадійною продуктивністю робить цей автомобіль абсолютно не вартим володіння", — підсумував він.

Компанія CFR Classic спеціалізується на міжнародному транспортуванні автомобілів та має великий досвід роботи з американським ринком. Джо Джіранда понад 20 років займається продажем, оцінкою та логістикою авто, зокрема преміумкласу та колекційних моделей.

