Який найпопулярніший бренд авто в Україні: ТОП 10 автівок, які купляють українці

У липні 2025 року український ринок нових легкових авто продемонстрував помірне зростання. Минулого місяця було зареєстровано понад 6,4 тисячі нових авто, що на 1% більше, ніж у липні минулого року. У порівнянні з червнем 2025 року попит зріс на 7%.

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Лідером продажів в Україні залишається Toyota, однак стрімко скорочує відставання китайський бренд BYD, який за рік піднявся з дев’ятого на друге місце, повідомляє асоціація автовиробників України "Укравтопром".

ТОП-10 брендів авто за обсягом реєстрацій у липні:

Toyota — 820 авто (зниження на 20% до липня 2024 р.);

BYD — 744 авто (зростання на 241%);

Renault — 654 авто (+11%);

Skoda — 559 авто (+48%);

Volkswagen — 491 авто (+47%);

Honda — 319 авто (+9%);

Hyundai — 298 авто (+32%);

BMW — 263 авто (-58%);

Audi — 253 авто (+20%);

Zeekr — 191 авто (+125%).

Загалом, від початку 2025 року в Україні було зареєстровано близько 39,3 тисячі нових легковиків, що лише на 0,1% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Нагадаємо, досвідчений механік із Великої Британії визначив виробника авто, який виготовляє найнадійніші моделі. Навіть 20-річні авто перебувають у непоганому стані.

Фокус також писав про найпопулярніші авто в Європі за 2025 рік. На європейському ринку в 2025 році домінують компактні міські автомобілі. Попит на електромобілі виріс на 25%, проте колишній лідер Tesla продемонстрував падіння продажів на третину.

Також Фокус розповідав про найпопулярніші авто в Україні за 2025 рік.