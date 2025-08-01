Какой самый популярный бренд авто в Украине: ТОП 10 автомобилей, которые покупают украинцы

В июле 2025 года украинский рынок новых легковых авто продемонстрировал умеренный рост. В прошлом месяце было зарегистрировано более 6,4 тысячи новых авто, что на 1% больше, чем в июле прошлого года. По сравнению с июнем 2025 года спрос вырос на 7%.

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Лидером продаж в Украине остается Toyota, однако стремительно сокращает отставание китайский бренд BYD, который за год поднялся с девятого на второе место, сообщает ассоциация автопроизводителей Украины "Укравтопром".

ТОП-10 брендов авто по объему регистраций в июле:

Toyota — 820 авто (снижение на 20% к июлю 2024 г.);

BYD — 744 авто (рост на 241%);

Renault — 654 авто (+11%);

Skoda — 559 авто (+48%);

Volkswagen — 491 авто (+47%);

Honda — 319 авто (+9%);

Hyundai — 298 авто (+32%);

BMW — 263 авто (-58%);

Audi — 253 авто (+20%);

Zeekr — 191 авто (+125%).

В общем, с начала 2025 года в Украине было зарегистрировано около 39,3 тысячи новых легковушек, что лишь на 0,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Напомним, опытный механик из Великобритании определил производителя авто, который производит самые надежные модели. Даже 20-летние авто находятся в неплохом состоянии.

Фокус также писал о самых популярных авто в Европе за 2025 год. На европейском рынке в 2025 году доминируют компактные городские автомобили. Спрос на электромобили вырос на 25%, однако бывший лидер Tesla продемонстрировал падение продаж на треть.

Также Фокус рассказывал о самых популярных авто в Украине за 2025 год.