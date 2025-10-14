Німецькі експерти визначили кращі авто року: домінують електромобілі і кросовери (фото)

Оголошено претендентів на звання кращого авто року в Німеччині. За перемогу поборються п’ять моделей, чотири з яких є електрокарами.

У фінал конкурсу German Car of the Year (GCOTY) вийшли моделі різних цінових категорій, проте переважна більшість із них – кросовери та електромобілі. Про це повідомляє сайт Motor1.

Dacia Bigster Skoda Elroq Hyundai Ioniq 9 Cadillac Vistiq Lucid Air Sapphire

Примітно, що серед фіналістів цьогоріч немає жодної німецької моделі. Кожен із них переміг у своїй категорії:

краще бюджетне авто (вартістю до 25 000 євро) – Dacia Bigster;

краще авто компактного класу (до 40 000 євро) – Skoda Elroq;

краще преміальне авто (40 000 – 70 000 євро) – Hyundai Ioniq 9;

краще люксове авто (понад 70 000 євро) – Cadillac Vistiq;

краще спортивне авто – Lucid Air Sapphire.

Краще авто року в Німеччині виберуть із фіналістів після серії тест-драйвів та офіційно оголосять 17 листопада.

Конкурс German Car of the Year проводять із 2017 року. Кращі авто року в Німеччині обирає експертне журі з 40 фахових автожурналістів. У минулому році переможцем став новий BMW 5 Series.

